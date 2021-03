EN BREF Nouvelle marque 100% électrique À partir de 39 300 €

L'auto est en train de muter et tout change : le produit lui-même, les marques qui le produisent et la manière de le vendre. Devant ce grand chamboulement qui va toucher tout le secteur, l'arrivée en France d'Aiways est scrutée de près, comme un symbole de cette nouvelle donne. Car voilà une marque chinoise qui n'existe que depuis 2017 et qui lance ces temps-ci son premier modèle, le SUV électrique U5, dans quelques pays européens, dont la France, avant de se déployer ailleurs sur la planète et de proposer un deuxième modèle cet automne (le SUV coupé 6) et une berline E7 l'année prochaine. Et non seulement la marque est aussi inconnue que sa voiture, mais en plus, Aiways compte bien se passer d'un réseau de distribution classique.

dailymotion Essai vidéo - Aiways U5 (2021) : le nouveau venu veut renverser la table des traditions de la distribution

Pour essayer et éventuellement acheter un U5, il suffit de tapoter sur Internet. Un envoyé spécial de la marque (ou plutôt un sous-traitant) se présente au domicile ou au bureau de l'intéressé et après un tour du quartier, il peut passer commande. La livraison s'effectue de la même manière : celle d'un Amazon de la distribution automobile. Un souci d'après-vente, un entretien à réaliser ? le réseau Feu Vert, ainsi que quelques autres partenaires, qui disposent d'un stock de pièces Aiways, s'en occupent.

Un entretien minimaliste

Évidemment, ce tour de passe-passe, qui fait disparaître le bon vieux réseau de concessionnaires, est lié au type de voiture qu'Aiways produit : des électriques. Serge Cometti, le patron de la marque en France ne le nie pas. " L'entretien quasi inexistant, hormis les pneus, et le nombre de pièces drastiquement réduit, facilite les choses. D'ailleurs nous n'imposons aucune visite avant cinq ans ou 100 000 km et ça n'affecte pas la garantie". Encore faut-il vaincre la réticence des clients éventuels qui ne pourront plus se fier à leur garagiste du coin. Et encore faut-il que l'auto qu'ils sont susceptibles d'acheter soit à la hauteur. Ce premier modèle, baptisé U5 coche-t-il les cases esthétiques, qualitatives et mécaniques de la séduction ? Commençons par faire le tour de grand SUV (il mesure 3 cm de plus que le Peugeot 5008) de 4,68 m.

De profil, sa ligne en rappelle d'autres. Celles du Range Rover Velar, notamment, avec son toit flottant et ses poignées de portes qui s'escamotent. Le SUV anglais se posant en référence du genre, le choix chinois est judicieux. Le profil arrière intègre bien les feux et se rapproche plus d'un break que d'un SUV traditionnel. En revanche, la face avant ne ressemble à rien de connu, même si les électriques, de Tesla à Hyundai ou Kia adoptent de plus en plus souvent une calandre fermée. mais celle de l'U5 est du genre torturée, avec des feux effilés qui grignotent sur les ailes.

Smartphones Android passez votre chemin

Si le dessin de la face avant est inutilement compliqué, l'intérieur de ce SUV respire la sobriété et la qualité d'assemblage. Même avec trois écrans, la planche de bord paraît épurée. Au bas de la console, le premier d'entre eux ne sert qu'à régler la clim. Au-dessus, une dalle de 12 pouces permet de gérer la radio et la navigation, du moins celle de son smartphone, car l'U5 fait l'impasse sur le GPS. Il faudra donc en passer par Google Maps ou Waze. À condition d'être équipé d'un IPhone, car seul l'interface Carplay est compatible pour le moment.

Ce détail qui oblige les possesseurs de la majorité des smartphones en France à en passer par le bon vieux support de téléphone à ventouse pour retrouver leur chemin n'est pas le seul défaut de l'habitacle de l'U5. Étonnamment, le SUV se passe de boîte à gant du côté passager. On a beau chercher : seuls deux boutons servant éventuellement de crochet pour un sac à main font face au siège passager. Pour déposer ses petites affaires, il faudra en passer par la bannette située sous la console centrale qui, si elle est suffisamment vaste, est assez peu pratique d'accès.

Un habitacle XXL

Cette absence de boîte à gant n'est pas le seul défaut de rangement. Le coffre est lui aussi décevant. Il est étonnant qu'une auto de cette taille ne dispose pas d'une malle de plus de 432 l. On en cherche la raison, et on la trouve aux places arrière. La place aux jambes y est tout simplement gigantesque. Le concepteur de la Skoda Superb, pourtant réputée comme la berline la plus vaste en deuxième rangée, en rougirait. On peut littéralement étendre ses jambes sans toucher le dossier du siège avant. Reste que l'empattement de 2,80 m aurait parfaitement permis de ménager la chèvre et le chou : une place suffisante pour les gambettes des passagers, et une malle plus grande pour leurs bagages.