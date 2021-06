EN BREF SUV électrique À partir de 35 300 € 340 km autonomie minimum

Avant tout et comme souvent chez Skoda, les appellations des nouveaux modèles ne sont pas choisies au hasard. Ainsi, Enyaq vient du mot irlandais « enya » signifiant « source de la vie » et ce modèle marque bien le début d’une nouvelle époque pour le constructeur tchèque qui va se lancer massivement dans le monde de l’électrique et cet Enyaq n’est que la première brique de cet édifice. Et pour permettre à ses clients de s'y retrouver plus facilement au niveau des appelations, voici une petite astuce : les SUV adoptent un nom finissant par q, celui des thermiques débute par K contre E pour les électriques.

dailymotion Skoda Enyaq : la bonne affaire ? - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Enyaq premier modèle électrique de Skoda? Oui et non car il y avait eu apparemment la e-Citigo. La citadine avait été d’abord déclinée en thermique avant de recevoir une motorisation électrique, ce qui n’est pas le cas de cet Enyaq qui a été spécialement conçu pour l’électrique.

Élaboré à partir de la plateforme MEB qui a servi aussi à la Volkswagen ID.4, cet Enyaq se distingue très aisément de son cousin allemand en raison de lignes de caisse tendues. La calandre hexagonale est mise en avant et côtoie des projecteurs travaillés qui débordent sur les ailes peut s'éclairer en raison de la présentation de LED. Le profil est proche de celui de l’ID.4 tandis que l’arrière rappelle les autres productions du constructeur tchèque.

Dans l’habitacle, la planche de bord est dans la lignée des dernières productions de Skoda. Horizontale, elle se caractérise par un large écran tactile façon tablette de 13 pouces. À côté, l'instrumentation apparaît bien discrète, mais celle-ci n’a pas trop importance puisque l’Enyaq propose la technologie très exclusive de la réalité augmentée sur le pare-brise.

Profitant du plus grand empattement de la plate-forme à savoir 2,77 mètres, l’Enyaq, comme la majorité des Skoda revendique une habitabilité très généreuse et cerise sur le gâteau l’absence de tunnel de servitude dégage le plancher, ce qui permet d'exploiter pleinement la banquette arrière et notamment la place centrale. Autre similitude avec les autres modèles de la marque : la capacité du coffre, qui avec 585 litres démontre que volume de chargement et électricité ne sont pas deux notions opposées.

L’Enyaq n’est pas qu’un simple modèle mais une vraie famille entière puisqu’il va être disponible dans différentes finitions mais surtout avec plusieurs motorisations, ce qui est relativement rare pour un modèle électrique. Elles seront au nombre de 5 : Enyaq iV 50 : 109 kW (environ 148 ch) avec une batterie de 55 kWh pour une autonomie jusqu'à 340 km, l’Enyaq iV 60 : 132 kW (environ 179 ch) avec une batterie de 62 kWh et une autonomie jusqu'à 390 km, l’Enyaq iV 80 : 150 kW (env. 204 ch), une batterie de 82 kWh et autonomie de plus de 500 km, l’Enyaq iV 80X : 195 kW une (environ 265 ch), batterie de 82 kWh autonomie jusqu'à 460 km et enfin l’Enyaq iV RS : 225 kW (environ 306 ch) avec batterie de 82 kWh et une autonomie jusqu'à 460 km. À vous de faire votre choix.

Autre argument de cet Enyaq son prix : la version d’entrée de gamme sera à « seulement » 36 050 € soit 29 050 € si on déduit les aides gouvernementales. À titre de comparaison, c’est moins cher que certains SUV urbains électriques. Les versions cœur de gamme (60 et 80) seront commercialisées à partir de 41 220 € et 47 700 €.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles sur la Skoda Enyaq

Essai vidéo – Skoda Enyaq iV (2021) : que reste-t-il au VW ID.4 ?

SUV électrique établi sur la plate-forme modulaire MEB du Groupe Volkswagen, le Skoda Enyaq débarque nanti d’une meilleure autonomie que celle de son clone technique, le VW ID.4, mais pas que : le tchèque ne cache pas ses ambitions premium… Premier essai au volant de la 77 kWh.

Lire l'essai

Prise en mains - Skoda Enyaq : en terrain vierge

L’Enyaq est le nouveau SUV 100 % électrique de Skoda. Il repose sur la nouvelle plateforme du groupe Volkswagen dédiée à cette énergie. Cette dernière lui permet de proposer de nombreuses configurations pour une autonomie maximum de 500 kilomètres. C’est en Irlande, pays d’origine de son nom, que nous avons pris son volant en avant-première.

Lire l'essai

Toutes nos vidéos

Essai vidéo – Skoda Enyaq iV (2021) : que reste-t-il au VW ID.4 ?

PROSPECTIVE FIABILITE Le Skoda Enyaq est le dernier-né des modèles de la marque tchèque. Tellement nouveau qu'évoquer sa fiabilité à venir est de l'ordre de la prospective. Mais plusieurs éléments permettent d'ores et déjà de lui forger une destinée. Déjà, comme tous les modèles électriques, il bénéficie d'un a priori positif. En effet, le constat est fait depuis plusieurs années maintenant : les modèles électriques sont en moyenne plus fiables que les thermiques. Un fait aisément explicable par la disparition de nombreux organes qui sont des sources potentielles de pannes sur les thermiques (turbo, système antipollution, démarreur, échappement, systèmes d'injection, etc.). Et les pièces en mouvement sont bien moins nombreuses, tandis que la fiabilité d'un moteur électrique ou d'une batterie est en général très élevée. Ensuite, la marque Skoda, au sein du groupe Volkswagen, est plutôt bien lotie en termes de robustesse, avec globalement moins de soucis, même si on retrouve tout de même ceux connus chez VW, Audi ou Seat, fort logiquement. Peut-être que le fait qu'elle utilise les organes les plus techniques ou les plus pointus avec quelques années de retard par rapport à Volkswagen ou Audi peut expliquer cela. Mais c'est moins vrai aujourd'hui.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.