Ford Mustang Mach-E VS Jaguar I-Pace : animaux branchés - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Pour les amoureux de la marque américaine, la dernière Mustang représente un sacrilège car il ne s'agit pas d’un coupé ou d’un cabriolet mais d’un SUV et surtout celui-ci est électrique ! On est à mille lieues du son envoûtant du V8 américain. Pour son retour, Ford marque les esprits et débarque dans le segment des SUV familiaux électriques où il va affronter l’un des acteurs les plus anciens de la catégorie, le Jaguar I-Pace, honoré du titre de voiture de l’année 2019, ce qui reste encore inédit à ce jour. Un modèle qui représente aussi un pionnier pour Jaguar puisque la marque va devenir 100% électrique aux environs de 2025.

Design : des SUV qui ont la ligne

Du côté de chez Ford, on essaie de justifier l'appellation Mustang en reprenant certains traits caractéristiques des modèles frappés du célèbre cheval sauvage comme en attestent les phares effilés, les ailes galbées, la chute de toit, ou les feux arrière aux trois barrettes verticales. Les plus observateurs auront remarqué que ce Mach-E n’est pas orné du logo Ford mais uniquement de la signature Mustang. L’ensemble est original et relativement dynamique avec notamment une très large calandre pleine.

La Jaguar I-Pace est très loin de passer inaperçue aussi puisqu’elle se distingue par son positionnement à mi-chemin entre une berline et un SUV comme en atteste sa hauteur de seulement 1,57 m, alors que la largeur est imposante avec 1,90 m. L’allure globale est hors du commun, et fait indéniablement son effet. Apparue en 2018, la Jaguar I-Pace n’a nullement vieilli.

Notre choix : Jaguar I-Pace

À bord : futuriste contre classique

Quand on pénètre à bord de la Mustang Mach-E, on en prend plein les yeux. Votre regard sera littéralement captivé par l’immense écran central mesurant 15,5 pouces qui trône au milieu de la planche de bord. Il fonctionne comme un smartphone mais demande un temps d'adaptation tant les fonctionnalités sont nombreuses et parfois complexes à appréhender. Il est couplé à une instrumentation 100 % numérique qui prend l’apparence d’une barrette numérique regroupant les principales informations liées à la conduite. Mis à part cela, le dessin de la planche de bord qui rappelle les coupés avec le double bossage est épuré mais on regrettera une qualité des matériaux très moyenne.

Tout l’inverse de la Jaguar I-Pace qui affiche une planche de bord au dessin plus classique que celle de son rival, mais les matériaux sont nettement plus valorisants. La technologie est également de la partie même si celle-ci est moins exubérante avec bien évidemment une instrumentation numérique et un écran multimédia modernisé lors du récent restyling qui accueille le système Pivi Pro, inauguré sur le denier Land Rover Defender qui permet de gagner en rapidité et en fluidité.

Notre choix : Mustang Mach-E

Habitabilité/coffre : à chacun ses atouts

Les Mustang Mach-E et Jaguar I-Pace ne sont séparées que par 3 cm (4,71 m contre 4,68 m), pourtant il existe de vraies différences en matière d’aspects pratiques. Ainsi, le SUV britannique est doté d'un coffre nettement plus généreux avec une contenance oscillant entre 656 et 1 453 litres + 27 litres sous le capot alors que celui de la Mustang varie entre 402 et 1 420 litres auxquels il faut ajouter les 81 litres sous le capot avant.

Avec des empattements respectifs proches des 3 mètres, nos deux rivaux profitent d'habitabilité généreuse. À ce jeu, c’est toutefois la Mustang qui se montre la plus accueillante avec un espace aux genoux plus important, bien aidé en cela par un plancher parfaitement plat, qui permet une utilisation quotidienne aisée.

Notre choix : Jaguar I-Pace

Moteurs : une plus grande diversité pour le Mach-E

Voici sûrement l’un des points forts de la Mustang puisqu'il se décline dans une large palette de moteurs et de batteries. Ainsi, la version de base est une propulsion. Elle existe avec une batterie de 76 kWh et 269 ch (autonomie 440 km) ou une autre de 99 kWh et 294 ch (autonomie 600 km). Ensuite, il y a la quatre roues motrices. On retrouve ces mêmes batteries, 76 et 99 kWh, et les puissances sont ici de 269 et 351 ch. Les autonomies permettent de parcourir 400 et 540 km. La version de lancement First Edition est équipée de la combinaison batterie 99 kWh et moteur 351 ch.

Moins de choix pour la Jaguar I-Pace avec deux motorisations. Le félin électrique est toujours animé par deux moteurs dont les puissances cumulées sont de 320 ou 400 ch alimentés par une batterie de 90 kWh qui lui autorise dans les deux cas de revendiquer une autonomie de 470 km.

Notre choix : Mustang Mach-E

Technologie : plus récent, la Mach-E est mieux placée

La Mustang Mach-E possède un habitable très futuriste et cette modernité ne s’arrête pas là puisqu’elle enfonce le clou avec la dernière génération du système multimédia Sync 4 qui fonctionne comme une sorte d’intelligence artificielle avec une commande vocale très poussée ou transmettre des destinations à partir du téléphone.

Mais ce n’est pas tout puisque l’accès à la Mach-E se fait en tapant un code sur le montant de la portière ou alors en utilisant votre téléphone en guise de clé. Il est aussi possible de bénéficier d’un modem avec abonnement gratuit pendant 10 ans. Des équipements indisponibles sur le Jaguar, beaucoup moins innovant dans ce domaine mais nos deux concurrents font le plein en matière d’aides à la conduite avec par exemple le régulateur de vitesse adaptatif, les caméras pour le stationnement ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Notre choix : Mustang Mach-E

Sur la route: très proches

Si vous pensez que prendre le volant de cette Mach-E vous rappellera la conduite d’une Mustang « traditionnelle », et bien détrompez-vous car cela n’a rien à voir. La Mach-E offre toutefois des prestations très convaincantes en faisait preuve de confort, d’efficacité et en plus d’efficience. Comme tous les véhicules électriques, cette Mustang vire à plat, s’avère silencieuse et est pourvue d'un couple instantané abondant. Dommage que la direction ne remonte pas assez d’informations. La conduite dynamique n'est pas très réjouissante mais l'efficacité est là et bien là comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 5,8s. Une belle performance vu le poids de ce Mach-E qui avoisine voire dépasse les 2 tonnes suivant les versions.

Les sensations de conduite sont relativement proches à bord de la Jaguar, même si les chronos de la version la plus puissante sont encore plus ébouriffants avec 4,8 s sur le même exercice. Le confort est très bon et il en est de même de la tenue de route. Nos deux adversaires se marquent à la culotte. Il en est de même de la consommation avec des moyennes relevées respectives de 21 kWh et 23 kWh/100 km, soit des autonomies réelles aux environs de 400 km.

Pour ce qui est de la recharge complète, il faudra compter pour la Jaguar entre 106 min sur une borne 50 kW et 39h à domicile. Pour la Mustang avec batterie de 99 kW, ce sera 116 min et 48h dans les mêmes conditions, mais cette derrière est capable de supporter des charges pouvant aller jusqu’à 250 kW, ce qui n’est pas le cas de la Jaguar.

Notre choix : Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E VS Jaguar I-Pace : le verdict Caradisiac

THEME AVANTAGE Design Jaguar I-Pace Présentation intérieure Mustang Mach-E Habitabilité/Coffre Jaguar I-Pace Choix des moteurs Mustang Mach-E Technologies Mustang Mach-E Sur la route Mustang Mach-E LE VERDICT CARADISIAC Mustang Mach-E : 4 - Jaguar I-Pace : 2



La gagnante : Mustang Mach-E

La Mustang Mach-E fait une entrée remarquée dans le monde de l’électrique en raison de son habitable futuriste, de sa large palette de motorisations et de batteries, de ses équipements très technologiques, de son comportement mais aussi son efficience lui permettant de parcourir sereinement sur de longues distances. La Jaguar i-Pace ne démérite pas avec des qualités routières très proches mais il est pénalisé par un dynamisme légèrement inférieur et par une autonomie moindre. Mais surtout, le SUV britannique est nettement plus onéreux puisque ses tarifs sont compris entre 70 350 et 94 600 € alors que la Mustang est accessible dès 48 990 € et 69 500 € pour le haut de gamme. Une sacrée différence difficile à justifier.

