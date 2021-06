EN BREF 1er SUV électrique de BMW Autonomie : 460 km À partir de 69 950 €

Ne vous fiez pas aux apparences, vous avez devant vous un iX3 et non pas un X3. Il y a de quoi à se tromper car les deux véhicules sont très proches. Les différences portent sur l’adoption d’une calandre désormais pleine, d’un bouclier au dessin simplifié et de jantes 20 pouces augmentant l’efficience grâce à leur design. Des touches bleues apposées sur la calandre, les bas de caisse ou le bouclier arrière soulignent le côté électrique du iX3. Pour le reste, pas d’autres éléments distinctifs.

dailymotion BMW iX3 : début nouvelle ère - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

À l’intérieur, ne cherchez pas une touche d’exclusivité non plus car il n’y en a pas ou presque puisque les seuls changements portent sur les cerclages bleus du logo sur le volant, le bouton de démarrage ou le levier de vitesses. Face à vous, la planche de bord du X3 dispose d’une présentation soignée et moderne avec une instrumentation numérique relayée par un affichage tête haute. La qualité des matériaux est excellente, comme on peut l’attendre d’un véhicule signé BMW.

Peu de conséquences de l’introduction électrique sur les aspects pratiques. Ainsi, l’habitabilité arrière reste inchangée. Le volume de coffre perd les 40 litres se trouvant sous le plancher mais il propose tout de même 510 litres, ce qui une contenance tout à fait convenable.

Ce iX3 est animé par un moteur 100% électrique développant 286 ch et un couple de 400 Nm alimenté par une batterie de 80 kWh implantée sous le plancher. L’une des particularités choisie par BMW est le type de transmission puisque ce iX3 est une propulsion et non une transmission intégrale, comme la majorité des SUV électriques présents sur le marché.

En termes d’autonomie, BMW annonce 459 km selon la norme WLTP. Pour la recharge, le iX3 est compatible avec des chargeurs rapides pouvant atteindre 150 kW. Hormis ce mode de recharge, le temps varie entre 7 h 30 sur une wallbox 11 kW et plus de 40 heures sur une prise domestique. Les tarifs sont compris entre 69 950 et 76 350 €.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles sur la BMW iX3

Essai vidéo - BMW iX3 : que vaut le premier SUV électrique de BMW ?

Changement de cap pour la stratégie électrique de BMW, qui entre aujourd’hui dans une nouvelle ère. Fini les modèles électriques différents des thermiques. Désormais, tous vont afficher un design très proche. Première illustration avec la iX3, le premier SUV électrique de la firme à l’hélice.

Lire l'essai

Présentation vidéo - BMW iX3 (2021)

BMW révèle à Paris en première européenne son premier SUV électrique, l’iX3, et nous en dit plus sur ses caractéristiques ainsi que ses prix. Nous y étions.

Lire l'article complet

PROSPECTIVE FIABILITE Ne vous y trompez pas, si le X3 n'est déjà plus une vraie nouveauté, le iX3, lui, est tout nouveau tout beau. Et parler fiabilité ne peut se faire que sous un mode divinatoire. Cela dit, c'est un fait établi, la fiabilité des modèles électriques est bien meilleure que celle des modèles thermiques, tout simplement parce qu'au passage, ils perdent de nombreux organes sources de pannes potentielles (démarreur, alternateur, échappement, systèmes de dépollution, turbo, etc. Dans le même temps, les moteurs électriques et les batteries sont des organes fiabilisés depuis des années, voire des dizaines d'années. Pour terminer, la base "X3" de ce iX3, ne cristallise aucun mécontentement, et les témoignages faisant état d'aléas récurrents sont plus que rares. De bon augure, donc, pour le modèle électrique.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.