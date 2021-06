Ford Mustang Mach-E: la rivale - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En bref SUV familial électrique Entre 450 et 610 km d'autonomie Tarifs: de 48 990 € à 65 500 €

Long de 4,71 m, le Mustang Mach-E se présente comme un SUV coupé à vocation familiale, appelé à rivaliser avec la très attendue Tesla Model Y. En attendant la confrontation des deux américaines, attardons-nous sur le pédigrée de cette Ford qui ne dit pas son nom, puisque l’ovale bleu n’apparaît nulle part sur la voiture. A la place, on trouve l’équidé galopant qui marque son appartenance à la famille Mustang.

Les convergences stylistiques sont d'ailleurs nombreuses avec le coupé bien connu, à commencer par la forme de la calandre (ici pleine, toutefois) et celle des phares, à l’avant comme à l’arrière. Il en va de même du profil, avec cette ligne de toit fuyante façon fastback et ces proportions qui évoquent clairement le dynamisme.

Pour animer l’ensemble, le client a le choix entre deux capacités de batterie. La version standard offre 75 kWh et autorise un rayon d’action allant jusqu’à 450 km (420 km sur la version à transmission intégrale). La version grande autonomie grimpe jusqu’à 99 k-h permet quant à elle d’espérer parcourir jusqu’à 610 km sur la version propulsion (540 km en 4x4).

Côté performances, le 0 à 100 km/h est abattu en moins de 7 secondes quelle que soit la version envisagée (et même moins de 6 secondes pour la version à grosse batterie avec transmission intégrale), ce qui permet de laisser sur place la quasi-totalité du parc automobile. Pour qui demande plus, Ford annonce aussi un chrono de 3,7 s pour la version GT qui sera commercialisée dans le courant de l’année.

En matière de recharge, pas de surprise. Adepte de la prise Combo CCS et capable de supporter des pleins d’électrons à 150 kW, l’auto peut, dans des conditions optimales d’utilisation, regagner jusqu’à 93 km d'autonomie en 10 minutes, ou passer de 10 % à 80 % en 45 minutes. Sur une wallbox 11 kW installée à la maison, une charge complète prendra entre 7h et 10h.

PROSPECTIVE FIABILITE Avec la sortie d'un nouveau modèle, les premiers acheteurs se posent toujours des questions quant à sa fiabilité future. Et c'est difficile d'y répondre, évidemment, sans avoir de recul. Mais l'on peut toujours tirer quelques plans sur la comète, en se basant sur des indices et faits établis. Par exemple, un des faits établis, c'est que la fiabilité des voitures électriques est meilleure en moyenne que celle des voitures thermiques, ce qui est logique, avec bien moins de pièces en mouvement et la disparition de nombreux organes sujets à panne. Ce qui est établi aussi, c'est que la marque Ford est dans une bnne passe en ce moment concernant la fiabilité glbale de ses modèles, avec des propriétaires satisfaits et peu de retours sur des soucis graves et récurrents, même sur les modèles thermiques. Le Mustang Mach-e devrait donc en toute logique bien se comporter à ce sujet. Il faut tout de même noter que les premiers exemplaires produits souffrent d'un défaut majeur. Eh oui ! Mais il est en cours de résolution par un retour en atelier des modèles concernés. Il s'agit d'un souci logiciel qui empêche la batterie auxiliaire 12v de se recharger lorsque l'on branche le véhicule. Cela entraîne à la longue une décharge (il n'y a pas d'alternateur sur les voitures électriques), et finalement, cela empêche la voiture de démarrer (oui, c'est possible qu'une électrique avec une batterie pleine ne démarre pas à cause de la petite batterie 12v !). Cela concerne a priori les modèles fabriqués avant février 2021. Peu d'acheteurs français devrait y être confrontés.

