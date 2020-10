Ford Mustang Mach-E : la gamme, prix à partir de 48 990 €

Le choix des moteurs

La version de base de la Mach-E est une propulsion. Elle existe avec batterie de 76 kWh et 269 ch (autonomie 440 km) ou batterie de 99 kWh et 294 ch (autonomie 600 km). Ensuite il y a la quatre roues motrices. On retrouve les mêmes batteries, 76 et 99 kWh, et les puissances sont ici de 269 et 351 ch. Les autonomies sont de 400 et 540 km. La version de lancement First Edition a l'ensemble 99 kWh et 351 ch.

Les finitions et équipements de série

Mach-E : aide au maintien dans la voie, aide au stationnement avant/arrière, surveillance des angles morts, alerte de la baisse de vigilance du conducteur, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, jantes 18 pouces, climatisation automatique bizone, écran tactile 15,5 pouces, navigation, instrumentation numérique, chargeur des téléphones par induction, sièges avant et volant chauffants.

Mach-E AWD : Mach E + sièges avant électriques, feux de route intelligents, phares full LED, jantes 19 pouces, pédalier alu.

Mach-E First Edition : Mach E AWD + hayon mains libres, toit panoramique, aide aux créneaux, vision 360°, système audio B&O, assistant conduite autonome sur autoroute.

Les prix

Propulsion AWD First Edition Standard Range 76 kWh - 269 ch 48 990 € 56 500 € - Extended Range 99 kWh - 294 ch 56 500 € - - Extended Range 99 kWh - 351 ch - 65 500 € 69 500 €

Les versions sous 60 000 € ont pour l'instant un bonus de 3 000 €.