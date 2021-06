En bref SUV compact hybride 2 ou 4 roues motrices A partir de 35 780 €

Pour les petites familles en quête de mobilité électrifiée, Honda propose son CR-V de cinquième génération, disponible en version hybride simple, à deux ou quatre roues motrices.

Pour animer l’auto, Honda a retenu un moteur 2.0 essence développant 145 ch, lequel se voit accolé à deux moteurs électriques. Cela donne une puissance cumulée de 184 ch, pour un couple maximal de 315 Nm.

Le Honda CR-V au salon Caradisiac 2021

dailymotion Honda CR-V: sans complexes - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Précisons que le CR-V est disponible en 2 ou 4 roues motrices, avec pour cette dernière version un transfert de couple au train arrière en cas de perte d’adhérence.

Le tout peut répondre à trois modes de fonctionnement. Dans le premier, le moteur électrique peut propulser seul la voiture sur une courte distance, ce qui est très pratique durant les phases de manœuvres. En mode hybride, le bloc thermique fait en quelque sorte office de groupe électrogène pour alimenter en énergie le deuxième moteur électrique tout en roulant. Enfin, dans les phases de vitesse élevée (au-dessus de 100 km/h), le 2.0 à essence entraîne directement les roues.

C’est l’ordinateur de bord de la voiture qui décide du mode de fonctionnement en fonction des conditions de circulation, sans que les occupants de la voiture ne se rendent compte des changements, sauf à consulter l’affichage sur l’écran central.

A l’usage, le CR-V et ses 1657 kilos en ordre de marche incitent à une conduite assez placide, moyennant quoi sa consommation de sans-plomb oscille entre 7 et 8 litres selon les exigences du moment. C’est un peu plus que les 6,9 litres annoncés, mais cela reste raisonnable.

Bien sûr, le CR-V peut recevoir, en option ou en série selon le niveau de finition choisi, la batterie d’équipement de confort et d’aides à la conduite attendus à ce niveau de gamme. Au menu figurent notamment le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’avertissement de franchissement de ligne, l’aide au maintien dans la voiel, a surveillance des angles morts, le système d'alerte de véhicule en approche lors de la marche arrière, ainsi qu’une caméra arrière multi-angles.

LE HONDA CR-V EN OCCASION Prix d'un Honda CR-V neuf : de 25 000 € à 51 010 € Prix d'un Honda CR-V en occasion : de 27 000 € à 45 000 € Près de 140 annonces de Honda CR-V 5 hybride d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le CR-V est depuis son lancement en 1996 parmi les SUV les plus fiables du monde, respectant en cela la tradition de robustesse Honda. Quelle que soit la génération, la fiabilité est de très haut niveau et les problèmes sont rares. La dernière génération ne devrait pas déroger à la règle. Les premiers mois de commercialisation démontrent une vrai respect de cette tradition bienheureuse.

