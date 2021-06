Les 8 SUV compacts hybrides du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Ford Kuga, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Renault Arkana, voici les quatre nouveautés majeures de ce segment. En l’espace de quelques mois, l’offre a presque doublé et a été marquée par l'introduction de nouvelles marques, qui viennent ainsi concurrencer les constructeurs historiques que sont Honda et Toyota.

Ainsi, même si les nouveaux venus sont nombreux, il n’y a pas vraiment d’innovation sur le plan technologique puisque tous sont des Full hybrides c’est-à-dire qu’ils marient un moteur essence à un bloc électrique alimenté par une batterie de petite capacité qui permet de rouler entre 2 et 3 km en tout électrique. Proches sur le plan technique, les puissances affichées sont très variées puisqu’elles vont de 122 ch pour le Toyota C-HR à 230 ch pour le Hyundai Tucson. Certains de ces modèles sont même équipés d'une transmission intégrale. C’est le cas notamment des Ford Kuga, Lexus UX, Toyota Rav4 ou Honda CR-V. Mis à part cela, les différentes marques ont toutefois adopté des parti-pris bien distincts en proposant soit uniquement ce type de motorisations à l’image du Toyota C-HR , ou avec d’autres thermiques (Ford Kuga, Nissan Qashqai, Renault Arkana), hybrides rechargeables (Ford Kuga, Hyunda Tucson, Toyota Rav4) ou même 100% électrique (Lexus UX).

Tous les SUV compacts hybrides au salon de l'auto Caradisiac

La différence se fait donc essentiellement sur le style. Dans ce domaine, le plus ancien est le Toyota Rav 4 aux lignes très géométriques et proches de celles des vrais 4x4. Ceux qui disposent de la plus forte personnalité sont les Renault Arkana et le Toyota C-HR avec leurs lignes de SUV coupés, mais il y a aussi le Hyundai Tucson avec sa face avant atypique et ses projecteurs qui se confondent avec la calandre. Les Nissan Qashqai et Lexus UX ne manquent pas de caractère non plus. Les Ford Kuga et Honda CR-V apparaissent comme plus consensuels. Cette distinction se retrouve aussi dans les habitacles et ici c’est le Hyundai Tucson qui se démarque avec notamment son instrumentation numérique sans casquette.

Si vous désirez acquérir l’un de ces modèles, il faudra partir sur un budget d’au minium 30 000 €. En attendant de connaître les tarifs du nouveau Qashqai e-Power non divulgués à l’heure actuelle, le moins onéreux est le Toyota C-HR 122 ch (29 800 €) tandis que le plus cher est le Lexus UX (55 490 €).

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "Tucson ou Kuga, mon coeur balance"

Ces deux modèles sont les plus complets selon moi. Leur hybridation tient la route offrant des consommations réduites mais surtout, ils ne font pas l'impasse sur tout ce que doit offrir un véhicule familial. Il y a de l'espace à bord, du coffre, un très fort contenu technologique et un niveau d'équipement parmi les meilleurs du marché. Un choix cornélien.

Manuel Cailliot : "Le Ford Kuga, pour son dynamisme"

Chez Ford, ils savent faire des châssis. Et le Kuga n'échappe pas à la règle. Son comportement dynamique est très agréable, et on peut rouler vite en toute sécurité et décontraction, grâce à une tenue de route au-dessus du lot, une bonne direction, des suspensions efficaces. En plus, c'est aussi un des meilleurs rapports prix/prestations.équipement du marché.

Pierre Desjardins : "Le Ford Kuga, l'excellente surprise"

En attendant le Qashqai que j'ai hâte d'essayer avec son étonnant système e-Power, ma préférence va vers le Ford Kuga PHEV qui est sans aucun doute la voiture la plus suprenante dont j'ai pris le volant l'année dernière. Sur le papier, l'américain a déjà tout bon, avec son moteur thermique à cycle Atkinson et sa batterie à la capacité généreuse, mais le résultat dans la réalité va bien au-delà, avec une consommation maîtrisée même une fois à sec d'électrons et une autonomie électrique parmi les meilleures du marché toutes catégories confondues.

Pierre-Olivier Marie: "Le Hyundai Tucson, faute de coffre sur le Lexus."

Le Lexus UX a ma préférence et de loin, à la fois pour son style et la réputation de fiabilité de la marque. Seulement voilà, son volume de coffre absolument ridicule est totalement rédhibitoire pour l'usage familial qui est le mien. Je me rabattrai donc sur le Tucson, plaisant esthétiquement et disposant d'un contenu technologique de qualité."

Olivier Pagès : "le Ford Kuga pour sa sobriété"

Le Kuga n'est pas le modèle le plus séduisant question design à mes yeux, mais lors de son récent essai, celui-ci m'a impressionné par sa sobriété. Nous avons ainsi relevé lors de notre test une moyenne de 6 litres/100 km. À cela vient s'ajouter un équipement très complet, des aspects pratiques bien pensés, des qualités routières convaincantes. En clair, un excellent achat.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.