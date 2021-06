Les 9 compactes hybrides rechargeables du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Toutes les compactes hybrides rechargeables du Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Jusqu'à il y a quelques mois, la catégorie des compactes hybrides rechargeables se résumait à deux offres : la Toyota Prius PHEV et la Hyundai Ioniq Plug-In, sorties toutes les deux en 2017. Il faut dire que, pour l'un comme pour l'autre, c'était une manœuvre logique et à peu de frais, les deux modèles existant déjà en hybride non rechargeable avec chacune un moteur thermique à cycle Atkinson spécialement développé pour fonctionner avec un homologue électrique pour atteindre une efficience optimale. La japonaise reprend donc le 1,8 l de 98 ch et lui ajoute un moteur électrique de 72 ch pour une puissance totale de 122 ch, ce dernier étant désormais alimenté par une batterie de 8,8 kWh pouvant encaisser jusqu'à 3,7 kW pour un plein en deux heures. Chiffres annoncés selon le cycle WLTP : 1,3 l/100 km, 29 g/km de CO2 et 50 km d'autonomie électrique, le tout pour des tarifs salés commençant à 40 000 €. De son côté, la coréenne réutilise le 1.6 de 105 ch qui monte à 141 ch avec l'aide de son collègue électrique, ce dernier comptant sur une batterie de 8,9 kWh pour se nourrir. Bilan : 1,1 l/100 km, 26 g/km de CO2 et la possibilité de rouler 52 km sans émission avant de pouvoir recharger jusqu'à une puissance de 3,3 kW en 2 h 45, avec des prix commençant à 32 900 €. Certes, c'est sûrement plus compliqué que mettre une batterie plus grosse et une prise mais toujours plus simple que de commencer depuis zéro.

Ce qu'ont donc dû faire les nombreux nouveaux venus. Parmi eux, un modèle se distingue en suivant le modèle de la japonaise et de la coréenne : la Renault Mégane E-Tech Plug-In. La marque au losange a beau être un nouveau venu dans le monde de l'hybride, rechargeable ou non, elle a correctement fait ses devoirs sans prendre de raccourci en commençant par développer un nouveau moteur thermique. D'accord, « nouveau » est peut-être un mot un peu fort puisque le 1.6 utilisé d'origine Nissan n'est pas de toute première jeunesse mais il a été spécifiquement modifié pour la tâche assignée, notamment avec une conversion à l'incontournable cycle Atkinson, ce qui lui permet de continuer d'être particulièrement peu gourmand même quand la batterie atteint sa capacité minimale et que la voiture adopte alors un fonctionnement d'hybride « simple ». Développant 91 ch, il reçoit l'aide d'un moteur électrique de 66 ch et d'un alternodémarreur de 31 ch pour recharger la batterie de 9,8 kWh. Cette dernière peut encaisser jusqu'à 3 kW pour une charge en 3 heures. Le résultat selon le cycle WLTP ? 1,3 l/100 km, 28 g/km de CO2 et 50 km d'autonomie électrique, à échanger contre un minimum de 38 500 €.

Pour le reste du segment, le choix a été fait par les constructeurs de reprendre une partie thermique déjà existante et de l'électrifier sans modification mécanique profonde. Un choix à la fois plus simple et plus économique pour le développement mais qui se paye ensuite avec une consommation importante une fois la batterie du système hybride rechargeable à son niveau minimum. Commençons par les membres du groupe Volkswagen que sont la Golf GTE, l'Audi A3 40 TFSie et la Seat Leon e-Hybrid avec une fiche technique identique : un 1,4 TSI de 150 ch, un moteur électrique de 110 ch et une batterie de 13 kWh pouvant se recharger en 3 h 40 sur une borne délivrant 3,6 kW. La seule différence est que la première des trois parvient à une puissance de 245 ch tandis que les deux suivantes doivent se contenter de 204 ch mais les trois se placent comme d'excellentes élèves face au cycle WLTP, avec des consommations et des émissions de CO2 aussi basses que 1,0 l/100 km et 24 g/km de CO2 et jusqu'à 67 km d'autonomie électrique. Les tarifs différent par contre largement, démarrant à 45 665 € pour la Golf, à 38 680 € pour l'A3 et à 35 990 € pour la Leon.

De son côté, Mercedes a beau avoir toujours un partenariat technique avec Renault pour ses moteurs essence, l'allemand a fait le choix de bouder le système E-Tech du losange pour développer sa propre recette intitulée A250e. Le premier ingrédient est justement le 4 cylindres 1,3 turbo que les deux constructeurs ont en commun et développant ici 160 ch, sans véritable aménagement mécanique pour l'hybridation. Il reçoit l'aide d'un moteur électrique de 102 ch pour atteindre un total de 218 ch et ce dernier est relié à une énorme batterie de 15,6 kWh lui permettant d'annoncer jusqu'à 74 km d'autonomie électrique ! Consommation et CO2 selon le cycle WLTP sont tout aussi flatteurs, à respectivement 1,0 l/100 km et 22 g/km, mais le tarif est à la hauteur, avec un chèque à signer d'un montant minimum de 39 750 € et le temps de charge minimum de 5 heures est important à cause d'une puissance limitée à 3,7 kW.

Enfin, terminons par les DS4 E-Tense et Peugeot 308 Hybrid 225 qui font partie des plus grosses nouveautés de l'année toutes catégories confondues. S'il faudra patienter encore quelques semaines pour les caractéristiques définitives et la grille tarifaire, on sait déjà que l'une comme l'autre reprendront le groupe motopropulseur déjà vu notamment dans les 3008 et DS7 : un quatre cylindres 1,6 Puretech de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch pour une puissance totale de 225 ch, ainsi qu'une batterie de 12,4 kWh pouvant être rechargée en 1 h 30 sur une borne délivrant 7,4 kW.

Les neuf compactes hybrides rechargeables du Salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "La Leon sans l'ombre d'un doute"

Les Volkswagen Golf, Audi A3 et Seat Leon ont sous le capot la même technologie et présentent à quelques détails près les mêmes performances. Je trouve la Leon plus élégante et plus accessible financièrement. La Ioniq est très intéressante pour ses performances et ses tarifs mais son look est trop consensuel à mes yeux.

Manuel Cailliot : "Une Seat Leon, à bon prix"

Certes la Ioniq hybride rechargeable est encore moins chère, et plus efficiente, mais elle manque un peu de chevaux dans la catégorie. Alors, la Seat Leon représente un bon compromis. On a 204 ch, de très belles performances, une qualité de présentation pas si éloignée que ça de la Golf, pour un prix inférieur. De toutes les hybrides rechargeables du groupe VW, c'est selon moi la plus intéressante.

Pierre Desjardins : « La Ioniq, le meilleur rapport prix/prestation »

Démarrant à 32 900 €, la Hyundai Ioniq Plug-In est la moins chère et de loin de la catégorie des compactes hybrides rechargeables, ce qui est déjà une énorme qualité en soi. Mais ça n'est pas tout puisque c'est aussi l'une des plus efficientes même une fois que la batterie est vide et que la récupération d'énergie réglable via des palettes au volant est un régal à utiliser, aussi ludique qu'efficace.

Olivier Pagès : "La Leon mais attention aux 308 et DS4 "

Partageant la même mécanique que les Audi A3 et Volkswagen Golf, la Seat Leon est moins couteuse et surtout elle affiche des lignes plus séduisantes et dynamiques. Cela se retrouve également dans l'habitable mais aussi à son volant avec un comportement qui donne le sourire. Mais ce choix pourrait être remis en question après les essais des toutes nouvelles Peugeot 308 et DS 4, également disponibles en hybride rechargeable.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.