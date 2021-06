Les constructeurs coréens ont longtemps eu la réputation de suiveurs, mais les choses sont en train de changer en profondeur. Hyundai et Kia, entreprises qui appartiennent au même groupe, sont parmi les plus engagées du marché international sur la voie de l’électrification, et cela se traduit par le lancement de produits très prometteurs.

dailymotion Interview de Gaël de Beauchesne (Kia): « sur les modèles électrifiés, nous sommes à +10% par rapport au marché »- Salon Caradisiac 2021

Chez Kia, la gamme s’élargira bientôt à l’élégant crossover familial EV6 , proposé en France avec une batterie 77,4 kWh qui grâce à la technologie 800V pourra repasser de 10 à 80 % de charge en 18 minutes (sur une borne adaptée s’entend). Les réservations sont ouvertes depuis le 30 mars, et le prix d’appel s’établit à 47 990 €.

La gamme électrique Kia se compose par ailleurs du très compétent e-Niro, un crossover compact bien connu des lecteurs de Caradisiac et du très stylé e-Soul. A cela s’ajoute une gamme de véhicules hybrides et hybrides rechargeables, et le tout permet à Kia d’afficher de très bons scores de vente. Il faut dire que la garantie de 7 ans (ou 150 000 km) a de quoi rassurer les indécis.

Nous évoquons la stratégie d’électrification de la marque avec Gaël de Beauchesne, Directeur marketing de la marque en France, qui nous précise que tout va plutôt bien pour Kia sur le marché du véhicule électrifié (hybride, hybride rechargeable et électrique cumulés): "en France, nos ventes de modèles électrifiés sont en moyenne à +10% par rapport au reste du marché."