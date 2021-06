Interview de Lionel French Keogh (président de Hyundai France) "Ioniq va devenir une vraie marque électrique avec plusieurs modèles" - Salon Caradisiac 2021 : "

L'industrie automobile est en plein bouleversement. Aussi, à l'occasion du salon Caradisiac 2021 consacré aux voitures électrifiées, il nous a paru essentiel d'interroger les principaux acteurs du secteur : les dirigeants des différentes marques. En compagnie de Pierre-Olivier Marie, nous avons voulu savoir comment chacun abordait cette période cruciale. C'est au tour de Lionel French Keogh, ancien directeur général et tout nouveau président de Hyundai France de passer au grill de nos questions. Il n'en a esquivé aucune, de l'électrification de sa marque au rôle de son réseau en charge d'expliquer à ses clients les technologies devenues complètes, en passant par la bonne prononciation du mot Hyundai. Hyoundaille ou Hyundai ?

Il est occupé par une double actualité, et un double lancement. Mais, malgré un emploi du temps surchargé par la commercialisation du nouveau SUV Tucson et celui d'un autre crossover, électrique celui-là, le Ioniq 5, le patron de Hyundai pour l'hexagone a pris le temps d'éclaircir pour nous un pan de l'avenir de sa marque. Ainsi, l'avènement du Ioniq 5 correspond au début d'une nouvelle gamme, et même d'une nouvelle marque. "Ioniq 5 sera suivi de Ioniq 6 et 7" révèle le nouveau président. Quant à l'arrivée d'une petite Ioniq, 1 ou 2, il est plus circonspect. "Nous sommes dans l'interrogation quant à l'avenir de la voiture citadine, qu'elle soit thermique ou électrique"

L'avenir des voitures citadines en suspens

Pour lui, les deux termes "voiture" et "citadine" pourraient, à terme, devenir antagonistes, étant donné les mesures d'interdiction de l'automobile dans les centres-villes qui pourraient être prises dans l'avenir dans les grandes agglomérations européennes et même mondiales. Un questionnement du groupe Hyundai-Kia d'autant plus pertinent qu’il est encore l'un des rares à proposer des citadines thermiques à son catalogue avec la Hyundai i10 et la Kia Picanto.

En attendant, Lionel French Keogh, gère les lancements simultanés de ses deux SUV, et implique son réseau plus que jamais, reconnaissant au passage le rôle plus important qu'auparavant des vendeurs. "Il y a quelques années, les gens choisissaient une auto sans vraiment se préoccuper du moteur et repartaient généralement avec un diesel". Mais les temps ont changé. "Aujourd'hui, le vendeur doit être à l'écoute des besoins des clients et les orienter sur du mild hybrid, de l'hybride, de l'hybride rechargeable ou de l'électrique". Un choix d'autant plus facile à faire puisque Hyundai propose toutes ces technologies. Mais au fait, comment se prononce le nom de la marque ? Hyoundaille ou Hyundaie ? "Peu importe, tant que les gens, et les clients, le prononcent".

