Présentée en détails à l’occasion du précédent Salon Caradisiac, la DS 9 est de retour. La longue berline de luxe initialement destinée au marché chinois sera introduite en Europe ce printemps. DS met l'accent sur l'hybride rechargeable, puisque deux configurations E-Tense sont déjà au programme : traction 225 ch et 4x4 360 ch. Les deux ont une batterie lithium-ion de 11,9 kWh. La 225 ch promet une autonomie électrique en WLTP de 48 km.

La DS 9 E-Tense au salon Caradisiac 2021

dailymotion DS 9 E-Tense : le haut de gamme à la française - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Tous les détails de style, et ils sont nombreux, sont en tout cas bien dans la veine DS (phares, feux arrière, poignées de portes escamotables comme le DS 3 Crossback), avec même quelques clins d'œil à la "vieille DS originelle, comme les répétiteurs de clignotant dans la partie haute de la lunette arrière.

Cette berline est statutaire. Sa plateforme de Peugeot 508 rallongée lui confère une longueur de 4,93 m offrant beaucoup de place pour les passagers à bord. Le conducteur aura face à lui une planche de bord massive, très verticale mais recouverte intégralement de cuir surpiqué. En son centre, un écran multimédia de 12 pouces surplombé par la montre provenant toujours de chez l'horloger BRM. Comme souvent chez DS, les matériaux sont qualitatifs avec du cuir, de l'Alcantara (pavillon et pare-soleil, mais aussi certains détails spécifiques de finition comme le point perle, le guillochage ou la sellerie façon bracelet de montre.

L'équipement est également de haute volée avec la conduite autonome, une suspension adaptative qui lit la route, la vision de nuit, etc. De quoi lutter à armes quasi égales avec les propositions premium des marques allemandes que sont les BMW Série 5 et Mercedes Classe E.

Les prix de la nouvelle berline haut de gamme française débutent à partir de 47 700 € pour culminer à 69 400 €. Fabriquée en Chine, la DS9 sera disponible en concession à partir du mois de juin 2021 et les premières livraisons interviendront au mois de septembre. La version de 360 ch n'arrivera en livraison que début novembre 2021.

PROSPECTIVE FIABILITE Comme beaucoup des modèles qui sont présentés durant notre salon 2021, la DS 9 est une voiture très récente, à peine commercialisée. On ne peut donc émettre un avis fiabilité qu'avec beaucoup de prudence. On peut même parler de prospective, en espérant que l'avenir nous donne raison, ou pas justement ! Car la marque DS n'est pas dans le top des charts de fiabilité du marché. Les anciens modèles, utilisant des organes PSA, ont connu les mêmes soucis... que tous les modèles PSA ! Distribution fragile, soucis électroniques. Mais il faut reconnaître que la DS 9, en utilisant que les plus gros moteurs de la banque d'organe, évite donc les soucis mécaniques du 1.2 Puretech. Mais on surveillera l'électronique, d'autant que l'équipement technologique est conséquent. Espérons que DS a profité des retards de lancement, dus en partie à la crise sanitaire, pour parfaire la fiabilité de son fer de lance.

