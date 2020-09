DS 9 : porte-drapeau - Vidéo en direct du salon Caradisiac 2020

En bref Commercialisée au dernier trimestre 2020 Grande berline premium De 225 ch à 360 ch Prix non connus à ce jour

Elle va représenter le nouveau haut de gamme français, un statut jusque-là dévolu au Renault Espace 5, à moins qu'on pense au DS 7 Crossback. Il y a match...

Cette berline est en tout cas statutaire : 4,93 m de long, 1,86 de large, une hauteur réduite de 1,46m et un profil de coupé avec une ligne de toit plongeante. Elle vous fait penser à la Peugeot 508 ? Pas un hasard, elle repose sur sa plateforme. Enfin, la version allongée, qui est utilisée en Chine pour la 508L.

La DS 9 en direct du salon Caradisiac

dailymotion

Découvrez la DS 9 en visite à 360°

Ce qui nous fait dire, d'ailleurs, qu'elle plaira plus à la clientèle chinoise qu'à la clientèle du vieux continent. Les premiers étant friands de ce type de véhicule, statutaire, un peu bling-bling (mais cette DS 9 évite de l'être trop).

Tous les détails de style, et ils sont nombreux, sont en tout cas bien dans la veine DS (phares, feux arrière, poignées de portes escamotables comme le DS 3 Crossback), avec même quelques clins d'œil à la "vieille DS originelle, comme les répétiteurs de clignotant dans la partie haute de la lunette arrière. L'habitacle reprend aussi l'ambiance du DS 7 Crossback, les clients seront en terrain connu. Les matériaux sont de très bonne facture.

L'équipement est également de haute volée avec la conduite autonome, une suspension adaptative qui lit la route, la vision de nuit, etc. De quoi lutter à armes quasi égales avec les propositions premium des marques allemandes, mais en affichant un style moins classique. Et il faut au moins cela lorsque l'image de marque n'est pas encore forcément à la hauteur. Et c'est un euphémisme...

Mécaniquement, la DS 9 reprendra les mécaniques les plus puissantes du groupe PSA : le 1.6 Puretech 225 ch, sa version hybride rechargeable 225 ch, une variante de 250 ch de cette motorisation, ainsi qu'une ultime version avec 2 moteurs électriques en plus du thermique, qui développera 360 ch.

J'aime Je n'aime pas

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !