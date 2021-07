L'i-Pace est la première Jaguar 100 % électrique. Elle est arrivée sur notre marché en 2018 et s’est octroyée quelques mois après le prestigieux titre de "voiture européenne de l’année". Si sa réussite commerciale n'est pas conforme aux attentes de Jaguar, l'i-Pace a assurément sa place dans notre salon dédié aux voitures électriques et hybride, qui se déroule sur la piste de l'école de cirque Micheletty.

L'i-Pace est rattachée à la famille des SUV de Jaguar mais son look étonnant ne fait pas vraiment penser à un baroudeur. L'auto fait plus penser à une grosse compacte. Elle est équipée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu (d'où la partie avant raccourcie), pour une puissance cumulée de 400 ch. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,8 secondes. Avec une batterie de 90 kWh, Jaguar promet une autonomie selon le cycle WLTP de 470 km.

La Jaguar i-Pace au Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021

dailymotion Jaguar i Pace : l'oubliée - Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021

Lors de notre test d’écoconduite « jusqu’à la panne » nous sommes parvenus à rouler 573 km en une charge. Il est ici possible de se passer de la pédale de frein grâce au système « one pédale » qui récupère l’énergie à la décélération avec une forte intensité allant jusqu’à l’arrêt de la voiture.

Grâce à un chargeur rapide en courant continu 50 kW, on peut retrouver 270 km d'autonomie en une heure mais sur une prise domestique classique il vous faudra patienter près de 40 heures !!! comme ce fut le cas durant notre essai. En utilisant une Wallbox 7 kW, c'est un peu mieux ou moins pire : 14 heures. La Jaguar i-Pace est aussi dépendante d’un nombre encore trop réduit de chargeurs rapides à l’inverse de la Tesla Model 3 qui possède son propre réseau de superchargeurs et qui en prime s’avère plus efficiente.

L'architecture électrique permet d'avoir un très grand empattement, de 2,99 mètres. L'I-Pace propose ainsi une bonne habitabilité et un volume de chargement oscillant entre 577 et 1 453 litres, complété par un coffre à l’avant permettant de ranger par exemple les câbles de recharge. La planche de bord semble conventionnelle au premier abord, mais elle fait la part belle aux écrans : il y en a deux au niveau de la console centrale. Le prix de base est de 79 990 €, hors bonus et peut facilement dépasser les 100 000 € ! à l’image de la version « First Edition » qui embarque ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle au catalogue des équipements proposés par Jaguar.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos essais de la Jaguar i-Pace

Essai vidéo - Jaguar i-Pace : sus à Tesla

Quand on parle de voitures électriques premium, on pense forcément à Tesla et à juste raison. Pourtant les choses sont en train de changer avec l’arrivée d’acteurs historiques sur le segment. Ainsi, comme on a pu le constater lors du dernier Mondial de Paris, Mercedes et Audi ont annoncé la commercialisation prochaine de leurs EQC et e-Tron. En attendant, c’est contre toute attente Jaguar qui devance les marques allemandes avec son i-Pace. Lire l'essai.

Le Jaguar I-Pace jusqu'à la panne : du muscle et du souffle

Nous savons déjà que l'on peut réaliser environ 380 km en une seule charge, sur un profil mixte de routes et avec une conduite normale dans une Jaguar I-Pace. Mais combien peut-on faire au maximum, en n'utilisant aucun équipement électrique à bord et en déployant tous ses talents d'écoconducteur sur le circuit parfaitement calibré pour tirer le meilleur d'un véhicule électrique qu'est le périphérique parisien ? C'est le challenge que nous nous lançons dans cette rubrique dont c'est le dernier épisode de la saison 2018. Lire l'essai.

Les dernières actualités de la Jaguar i-Pace

Un Jaguar I-Pace plus abordable en édition limitée

Le constructeur anglais Jaguar lance sur le Vieux Continent une étonnante version de l'I-Pace produite à quelques exemplaires. Le modèle se démarque de l'auto standard par moins de puissance, une réduction du couple, une autonomie identique et un tarif plus doux. Son nom : EV320. Lire l'article.

Jaguar I-Pace : petite mise à jour

Le SUV électrique de Jaguar reçoit de nouveaux équipements, dont un système multimédia entièrement repensé. Lire l'article

Toutes nos vidéos de la Jaguar i-Pace





La Jaguar i-Pace en occasion Prix d'une Jaguar i-Pace neuve : de 79 990 € à 102 700 € Prix d'une Jaguar i-Pace d’occasion : de 51 500 € à 94 000 € Plus de 99 annonces de Jaguar i-Pace d'occasion sur la Centrale L'avis fiabilité de Caradisiac On le sait, la fiabilité globale des véhicules électriques est en moyenne supérieure à celle des véhicules thermiques. Les raisons en sont simples. Un moteur électrique, c'est fiabilisé depuis le début du siècle dernier. On y trouve bien moins de pièces en mouvement et de périphériques, qui sont sujets à panne. Il n'y a pas non plus de système complexe de dépollution. Et cela fait du bien au I-Pace, qui échappe du coup aux problèmes de la marque sur les modèles thermiques (même si ils s'étaient déjà bien améliorés). Il faut tout de même signaler que le I-Pace a subi un rappel au mois de juin 2019, concernant une série de 3 000 exemplaires fabriqués entre le 17 août 2017 et le 11 avril 2019. Il s'agissait de reprogrammer le système de freinage régénératif, pour éviter un effet retard entre le moment où on appuie sur la pédale de frein, et le freinage effectif.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1 er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.

.