Jaguar I-Pace : petite mise à jour

L'I-Pace n'a que deux ans, l'heure n'est donc pas encore au restylage. On parlera plutôt d'un nouveau millésime pour le SUV électrique de Jaguar, avec quelques évolutions. Côté look, le plus visible est la grille de calandre aux décors chromés. Un nouveau "Bright Pack" permet d'avoir des coques de rétroviseurs et un diffuseur arrière peints en gris. Le nuancier intègre de nouvelles teintes, comme le Caldera Red, le Portofino Blue ou le Eiger Grey.

À bord, le changement le plus important est l'adoption d'un nouveau système d'info-divertissement, nommé Pivi Pro. L'organisation des menus a été revue et simplifiée, permettant notamment de réduire de moitié les étapes avant de valider une destination. L'interface s'inspire du monde des smartphones, puisqu'il est possible de zoomer sur la carte avec ses doigts. L'I-Pace reçoit un double modem intégré (eSIM) et un volume de 4G complémentaire, qui permet d'avoir des infos en temps réel (trafic, météo) et d'accéder au streaming musical via Spotify ou Deezer. Le système donne aussi l'implantation des points de recharge avec leurs tarifs.

Côté équipements, l'I-Pace gagne également la recharge des téléphones par induction, une nouvelle vision 360° et le rétroviseur intérieur ClearSight. Ce dernier affiche les images d'une caméra grand angle, ce qui donne une bien meilleure visibilité de l'arrière.

En ce qui concerne la technique, l'I-Pace reçoit maintenant en série un chargeur embarqué de 11 kW, qui permet une recharge plus rapide pour ceux qui ont accès à l'électricité triphasée. Avec une borne murale 11 kW, on retrouve 53 km d'autonomie WLTP en une heure. Le plein se fait en 8h40. Avec la recharge 7 kW en monophasé, il faut 12h45. Pas de changement pour la batterie, avec 90 kWh, et une autonomie WLTP de 470 km.