Plus de 60 000 euros d'amendes en un an : ces voitures autonomes ont vraiment besoin d'une mise à jour

Le défi de la voiture autonome est particulièrement complexe pour les ingénieurs. Les algorithmes chargés de les faire évoluer dans la circulation ne comprennent pas encore tous les scénarios habituellement interprétés correctement par un automobiliste humain. C'est pourquoi la moindre lacune peut prendre des proportions inattendues ou dramatiques.

Dans cette actualité insolite, il n'est heureusement pas question d'accident mais plutôt d'erreur répétée tout une année. Les Jaguar I-Pace autonomes opérées à San Francisco par l'entreprise Waymo ont cumulé durant l'année 2024 une quantité colossale d'amendes. Le total des infractions atteint en effet plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un phénomène aussi observé à Los Angeles.

589 amendes de stationnement

D’après le rapport publié par le Washington Post, les robotaxis Waymo ne savent pas se garer. 74 amendes concernent un arrêt sur deux places, 77 pour stationnement en zone interdite, 134 pour blocage de la circulation, et 138 pour non-respect des restrictions liées au nettoyage de la voie. Les sommes réclamées par la ville atteingnent 65 000 dollars soit l'équivalent de 60 304 euros au cours actuel. À Los Angeles, le bilan est un peu moins mauvais pour les crossovers high-tech avec 75 amendes au total en 2024.

Des explications étranges

Le porte-parole de Waymo Ethan Teicher explique que ce comportement est prévu pour préserver la sécurité des clients. D’après le communicant, la technologie installée par l’entreprise sur les Jaguar I-pace sait parfaitement reconnaître une place de parking. Elle opte néanmoins pour la solution la plus sûre pour les occupants du véhicule au moment de la prise de la course ou de la dépose des personnes. Une justification peu convaincante pour le responsable de la circulation à San Francisco Sterling Haywood. Ce dernier considère que les blocages de la voie peuvent surprendre les automobilistes et donc augmenter le risque d’accident.