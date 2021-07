En bref SUV électrique Jusqu'à 452 km d'autonomie WLTP À partir de 36 090 €

Le Kia e-Soul a beau être sorti en 2019, ce n'est pas la toute première fois que le modèle est proposé en version électrique. En plus de moteurs essence et diesel, la précédente génération y avait eu effectivement droit dès son lancement en 2014 sous le nom de Soul EV et nous parviendrons même à faire 364,4 km au volant de sa version 30 kWh. Mais la nouvelle venue ne change pas que (légèrement) de nom : elle s'affranchit totalement des motorisations thermiques en n'étant plus qu'exclusivement disponible en électrique.

La Kia e-Soul au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Kia e-Soul : coup d'état – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Deux modèles sont proposés : 136 ch avec une batterie de 39,2 kWh ou 204 ch avec 64 kWh pour les nourrir. Dans le premier cas, l'autonomie WLTP est de 276 km et, dans le second, de 452 km. Les puissances de charge sont similaires, 7,7 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu, avec une charge rapide permettant de passer de 0 à 80 % en 42 minutes.

Des fiches techniques séduisantes et des tarifs attirants mais il y a de fortes chances que ce soit la ligne qui déclenche un coup de cœur incontrôlable ou un violent rejet, l'e-Soul affichant une très forte personnalité esthétique le mettant à mi-chemin entre un SUV et un minispace. On aime ou on déteste mais force est de constater que, à côté de ses congénères se ressemblant tous au milieu du Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021, il a eu moins le mérite de l'originalité.

Tous nos essais de la Kia Soul électrique

Essai vidéo - Kia e-Soul : une carte à jouer

Considéré par les Européens comme un véhicule exotique, le Kia Soul n’a jamais percé sur le Vieux Continent. Boosté par le succès de ses modèles électrifiés, Kia a fait le choix de commercialiser cette troisième génération exclusivement en version 100% électrique. L’e-Soul va-t-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué ? Réponse au volant de la version 64 kWh. Lire l'essai.

La Kia Soul EV jusqu'à la panne : un résultat incroyable !

Après avoir entamé cette seconde saison du « Périphérique jusqu'à la panne » avec la star qu'est la nouvelle Nissan Leaf, c'est au tour d'un outsider plus obscur de prendre le relais : la Kia Soul EV On peut faire environ 180 km avec une seule charge dans des conditions normales, on le sait déjà, mais notre but est encore de repousser les limites avec le parcours particulièrement favorable aux véhicules électriques qu'est le périphérique et en déployant tous nos talents d'éco-conducteur. Combien de kilomètres peut-on réaliser dans ces conditions extrêmes ? Lire l'essai.

Essai - Kia Soul EV: trop cool !

Au pays de Samsung et LG, grands promoteurs des batteries lithium-ion, il n’existait aucun véhicule électrique digne de ce nom. Kia répare cette anomalie avec le Soul EV. De belle manière ? Lire l'essai.

Toutes nos vidéos avec la Kia e-Soul

La Kia e-Soul en occasion Prix d'une Kia e-Soul neuve : de 36 090 € à 46 090 € Prix d'une Kia e-Soul en occasion : de 29 290 € à 43 300 € Plus de 50 annonces de Kia e-Soul d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot Une garantie de 7 ans, une bonne réputation de fiabilité (même sans ça), la marque Kia est bien lotie en matière de tranquillité d'usage. Le e-Soul, en étant de plus un modèle 100 % électrique, et donc plus fiable que la moyenne, ne déroge pas à la règle. Cela ne veut pas dire qu'il y a zéro couacs, c'est impossible, mais globalement, on met le contact et on roule sans bruit, et sans souci.

