En bref SUV compact hybride et hybride rechargeable 5,4 l/100 km en mixte WLTP (Kuga FHEV) 56 km d'autonomie électrique en mixte WLTP (Kuga PHEV) À partir de 37 000 € (Kuga FHEV) et 40 000 € (Kuga PHEV)

La surprise de l'année dernière, elle est là, sous la grande piste du cirque Micheletty : le Ford Kuga PHEV. Essayé en milieu d'année dernière, il nous a étonné par son efficience et sa maturité pour un premier hybride rechargeable portant l'ovale bleu sur le sol européen. Sous son capot, on trouve un 4 cylindres 2.5 développant 152 ch et spécialement développé pour l'hybridation avec notamment son cycle Atkinson et une transmission à train épicycloïdale façon Toyota, ce qui autorisent une grande efficience même une fois la batterie au minimum de sa capacité, contrairement à la concurrence des groupes Stellantis et Volkswagen. Ce moteur thermique est assisté par un homologue électrique de 131 ch alimenté par une batterie lithium-ion à la capacité généreuse de 14,4 kWh. L'ensemble développe 225 ch et 200 Nm, peut faire 56 km en électrique sur un cycle mixte WLTP et même jusqu'à 68 km en ville. Dans la réalité, on peut faire même bien mieux puisque nous avons fait plus de 86 km lors de notre essai.

Les Ford Kuga FHEV et PHEV au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Ford Kuga FHEV et PHEV : l'outsider américain – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Question recharge, le Kuga PHEV se contente par contre du minimum, avec une puissance maximum de 3,7 kW autorisant une charge en 3h30 mais Ford promet bientôt en option de pouvoir aller jusqu'à 11 kW. Pour patienter, on se console avec les prix, qui démarrent à un intéressant 40 000 € avec la finition Titanium très complète.

Quelques mois plus tard, une version hybride simple est venue prêter renfort dans la gamme du Kuga. Il s'agit du FHEV et il reprend toute la partie thermique et la transmission du PHEV avec un moteur électrique à peine moins puissant, à 125 ch, et nourri par une petite batterie lithium-ion de 1,1 kWh. L'ensemble développe 190 ch et 200 Nm et, lors de notre essai, nous avons enregistré une consommation très réduite de 6 l/100 km, soit le même chiffre que celui constaté avec le PHEV une fois la batterie à son minimum. Il existe de plus aussi en transmission intégrale i-AWD pour 2 000 € supplémentaires avec une batterie à peine plus grosse, à 1,4 kWh.

Là encore, le Kuga FHEV offre un rapport prix/équipement flatteur, démarrant à 37 000 € en finition Titanium.

Essai - Ford Kuga 2.5 FHEV 190 ch (2021) : que vaut le Kuga hybride?

Pour sa troisième génération de Kuga, Ford a conçu un SUV totalement différent de la précédente génération tant sur le plan esthétique que technique. L’une de ses principales particularités concerne les nombreuses carburations disponibles, dont plusieurs ont recours à de l'hybridation. Après l’essai de l’hybride rechargeable, place maintenant à l’hybride simple. Lire l'essai.

Essai – Ford Kuga PHEV (2020) : pas là pour faire de la figuration

À peine sorti dans sa troisième mouture, le Ford Kuga décline sa gamme pour continuer son offensive dans la catégorie des SUV compacts extrêmement concurrentielle et au niveau très élevé avec une version hybride rechargeable qui devrait représenter plus d'une vente sur cinq. A-t-elle ses chances ? Nous en avons pris le volant pour le déterminer. Lire l'article.

Les 9 SUV compacts hybrides du salon de l'auto Caradisiac - Lequel choisir ?

Il n'en existait aucun il y a 10 ans. Il faut maintenant utiliser ses deux mains pour les compter. Il s'agit des SUV hybrides. Pour le salon Caradisiac, nous avons réussi à en réunir cinq. Un hybride simple, le Toyota, et 4 hybrides rechargeables, qui sont de plus en plus nombreux sur le marché. Lequel faut-il choisir ? La réponse de nos experts est ici. Lire le comparatif.

Comparatif - Ford Kuga PHEV VS Opel Grandland X Hybrid 225 : duel branché

Fraîchement remplacé, le Ford Kuga peut compter sur une gamme largement électrifiée pour séduire le plus grand nombre. Et dans cette version hybride rechargeable, il réussit brillamment à effacer les habituels griefs imputés à ces déclinaisons (autonomie, consommations, tarifs). En face, le Grandland X Hybrid est un autre challenger qui ne manque pas d’arguments. Dynamique et bien équipé, le plus français des SUV allemand a tout de même fort à faire. Lire le comparatif.

Les Ford Kuga FHEV et PHEV en occasion Prix d'un Ford Kuga FHEV neuf : de 37 000 € à 46 000 € Prix d'un Ford Kuga PHEV neuf : de 40 000 € à 47 000 € Prix d'un Ford Kuga FHEV en occasion : de 32 900 € à 41 990 € Prix d'un Ford Kuga PHEV en occasion : de 32 500 € à 44 990 € Près de 45 annonces de Ford Kuga FHEV d'occasion sur la Centrale Près de 75 annonces de Ford Kuga PHEV d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot Très peu de recul encore sur le nouveau Kuga, et plus encore sur ses versions hybrides et hybrides rechargeables. Mais en se basant sur quelques faits, on peut se risquer à quelques conjectures. Premièrement, la marque Ford est dans une bonne passe en matière de faibilité. Depuis quelques années, les gros soucis graves et récurrents se font rares. Bien sûr la marque n'est pas parfaite mais les propriétaires sont satisfaits. Ensuite, fait rare aujourd'hui avec les hybrides hors Toyota ou Honda, le moteur thermique qui sert de base à ces versions du Kuga a été spécialement optimisé pour un fonctionnement hybride, avec par exemple le choix d'un cycle de combustion Atkinson (c'est à dire avec une course de compression plus courte que la course de détente). Cette optimisation améliore théoriquement la fiabilité. C'est ce qu'utilise Toyota par exemple. Enfin, les premiers retours sur les versions thermiques ne démontrent qu'une chose, c'est que rien ou presque ne vient troubler la tranquillité des acquéreurs.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.