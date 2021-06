Tesla Model 3 restylée : best-seller amélioré - Salon Caradisiac Électrique/hybrides 2021

La Tesla Model 3 a beaucoup fait parler d'elle depuis sa sortie, très attendue à l'époque. C'est le plus petit modèle de Tesla, le moins cher également. Surtout depuis que la marque a décidé de frapper un grand coup en baissant son tarif de plus de 7 000 €, en passant de 50 990 € à 43 800 € !

De plus, faisant passer son prix sous les 45 000 €, elle peut désormais bénéficier du bonus écologique de 7 000 € (6 000 € à partir du 1er juillet 2021), ce qui la rend encore plus accessible.

Presque donnée donc, par rapport à il y a 6 mois. Mais en a-t-elle profité pour revoir ses prestations à la baisse ?

Eh bien, pas du tout, au contraire. La Model 3 a été même récemment restylée. Esthétiquement les retouches sont discrètes mais tout de même visibles, avec le passage à une version "noire" (noircie en fait) des répétiteurs de clignotants, et des entourages de vitres. De nouvelles jantes sont aussi de la partie, tandis que les vitres avant passent au double vitrage, pour améliorer l'insonorisation (mais pas à l'arrière).

La console centrale se dote d'un rangement coulissant, et peut accueillir deux stations de recharge par induction.

Côté logiciel, la grande tablette de 15 pouces reçoit de nouvelles informations en temps réel, comme la localisation et le statut des bornes de recharge rapides à proximité (occupées ou non).

Techniquement, la version "grande autonomie" gagne 20 km, et passe à 580 km théoriquement parcourus, contre 560 auparavant. Et une pompe à chaleur permet d'épargner la batterie pour chauffer l'habitacle, notamment l'hiver.

Pour le reste, la Model 3 reste une familiale 5 places de 4,70 m de long, fort habitable, avec en plus un volume de coffre (réparti entre l'avant et l'arrière) de 542 litres, ce qui est une belle valeur.

L'ambiance est toujours aussi épurée avec pour seuls boutons les warnings et l'emergency call, tout le reste passant par la tablette.

La qualité de finition n'est pas au niveau des meilleures allemandes, mais s'en approche, tandis que les performances sont toujours suffisantes, voire tonitruantes, selon le pack "moteur + batterie" que l'on choisit (standard, long range ou performance, ces deux dernières ayant un moteur sur chaque essieu).

PROSPECTIVE FIABILITE

La Tesla Model 3 restylée est toute fraîchement sortie des moules de la marque. S'il y a peu d'évolution stylistiques, il y en a encore moins techniquement, avec seulement une petite augmentation de l'autonomie.

Alors bien sûr, on ne peut vous dire que l'on est sûrs à 100 % que cette version restylée aura la même fiabilité que la version avant restylage, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ou plutôt, que ce soit mieux, puisque la voiture a eu le temps de bénéficier d'améliorations en cours de carrière. Du coup, on arrive à un niveau tout à fait satisfaisant. Rien de méchant concernant les moteurs et batterie. Quelques aléas de finition oui, sur les assemblages des panneaux de carrosserie, ou sur le faux cuir. Et de mystérieux cas de vitre arrière droite qui éclate sans raison. Mais le restylage devrait justement améliorer les choses.