Quelles seront les stars de l'occasion en 2021 ?

Plus que jamais, il se vend bien plus de voitures d'occasion que de neuves. Avec la forte baisse de ces dernières, le rapport a été en 2020 de 3,3 voitures de seconde main vendues pour une neuve, un niveau record.

Et comme les constructeurs ont présenté beaucoup de nouveautés tout de même, on va les retrouver en 2021, aux côtés des traditionnels best-sellers de l'occasion.

Alors nous nous sommes amusés à essayer de deviner quels seraient les modèles stars à venir. Un top 10 parfaitement subjectif et prospectif, mais assumé. Et pour être transparent, qui comprend à la fois les modèles que se vendront le plus, mais aussi, ceux qui décoteront le moins, preuve irréfutable, même avec peu de ventes, qu'ils ont une cote d'amour d'enfer.

Pour ceux qui l'ignorent, la Dacia Sandero, vendue à 65 % en version virilisée Stepway, est la voiture la plus vendue dans l'Hexagone, si l'on s'en tient aux ventes à particulier. Dire qu'elle a du succès est donc un parfait euphémisme, et cela se retrouve sur le marché de la seconde main, avec des cotes qui ne faiblissent pas et une valeur qui reste élevée.

Le cocktail parfait pour que la nouvelle génération fasse partie de notre sélection. En effet, ce troisième opus s'améliore en tout point, comme nous avons pu le constater lors de nos essais de la version classique, comme de la version Stepway.

Le style s'éloigne du basique pour se faire plus sexy, plus travaillé, et ne manque désormais plus de charme. Déjà que la deuxième génération passait bien.

Et l'habitacle n'a plus rien de low cost. Dans la présentation déjà, moderne, dans le dessin, tout à fait dans l'air du temps, et même dans la finition, encore améliorée malgré des plastiques toujours durs. L'équipement, quant à lui, fait entrer la Sandero dans la cour des grands, avec la possibilité d'avoir l'entrée et démarrage sans clé, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, le freinage d'urgence autonome, Android Auto et Apple Car play sans fil, la caméra de recul, etc, etc.

Il y a donc fort à parier que la nouvelle citadine franco-roumaine, classique comme Stepway, cartonne en occasion, avec beaucoup de demande et des tarifs bien élevés.

Le Dacia Duster

On reste chez Dacia, avec le Duster de seconde génération. Souvenez-vous, celui de première génération, au tout début de sa commercialisation, était parfois vendu plus cher en occasion qu'en neuf, tellement la demande était forte et les délais de livraison longs. Le même phénomène que pour une Fiat 500 ou une Mini, mais pour un véhicule bien moins cher à la base.

Eh bien le Duster 2 connaît lui aussi le succès. Car comme la Sandero, il a su capitaliser sur ses forces, et améliorer ses petits défauts. Tout en gardant un tarif canon, imbattable.

Mieux présenté, mieux équipé, mieux insonorisé, avec une meilleure ergonomie et une position de conduite améliorée, il propose désormais des motorisations modernes et performantes, presque trop (1.3 TCe 150 ch !). Et il est toujours disponible en version 4x4, bien utile pour ceux qui ont des besoins de motricité renforcée.

Ses tarifs ont toujours été assez élevés en seconde par rapport au prix neuf, et sa perte de valeur est très lente, comme pour la Sandero. Une vraie star, donc, qui continuera de l'être sans aucun doute en 2021.

La Peugeot 208

La Peugeot 208 est-elle la voiture la plus vendue en France en 2020 ? Oui, mais peut-être pas... En effet, si elle s'est plus vendu que la Clio 5, elle s'est un tout petit peu moins vendu que le couple Clio 5 + Clio 4, cette dernière étant restée au catalogue. Bref, soit on la considère comme reine du marché, soit comme dauphine.

Ce qui ne changera rien à son succès sur le marché de l'occasion. Car la sochalienne, contrairement à la Clio 5 dont nous avons remarqué la décote déjà rapide, garde, elle, vraiment bien sa valeur. Comme nous avons pu le constater aussi. Elle est aussi, en 2020, la 10e voiture la plus vendue sur le marché de l'occasion, en tenant compte des deux générations.

Sa décote lente s'explique par une montée en gamme revendiquée et assumée par Peugeot, mais aussi par un semblant d'effet waouh lorsqu'on la découvre pour la première fois. Les lignes sont originales et cette citadine polyvalente a beaucoup de personnalité, qu'elle plaise ou non. Son intérieur est d'une modernité indéniable et son combiné d'instrumentation à effet 3D, disponible sur certaines finitions ou en option, ne laisse pas indifférent, couplé au désormais fameux i-cockpit et son petit volant.

Toujours aussi agréable à conduire, la 208 est dynamique, même si elle s'est un peu assagie, et est plus souple de suspension, mais un peu seulement. Ses moteurs sont punchy, et elle est disponible en version 100 % électrique.

Autant de choses qui expliquent l'intérêt des acheteurs, et la mettent en bonne place pour continuer à être une star en 2021.

La Renault Clio 5

Excepté à de rares moments/mois/années, la Renault Clio est depuis des lustres la meilleure vente sur le marché français, si l'on prend en compte cette fois les ventes globales, et pas seulement celles à particulier. Et cela fait cinq générations que ça dure ! Il n'est donc absolument pas étonnant de la retrouver à la première place sur le podium des occasions les plus vendues, et de loin !

Si les modèles de première génération se font rares aujourd'hui, les secondes sont encore légion, tout comme les troisième et quatrième. L'abondance de l'offre fait que les cotes sont très raisonnables, sauf sur des versions bien spécifiques comme les haut de gamme Initiale Paris, ou les sportives R.S. Et c'est aussi pour cela que la Clio s'échange beaucoup en seconde main.

Par ailleurs, quelle que soit la génération, les prestations sont convaincantes, "elle a tout d'une grande" comme disait la pub. Et c'est vrai que son niveau de confort, de finition (sauf 4e génération) a toujours été remarquable. La fiabilité n'est pas toujours son fort cependant, et la Clio a connu pas mal de soucis, à travers les générations, mais surtout en diesel, les essence réservant plus de tranquillité.

La 5e et dernière génération est très bien née pour ce qui est des prestations (confort, finition remarquable, équipement, insonorisation, volume de chargement), mais son début de carrière est entaché par de très nombreux soucis électroniques, qui concernent essentiellement le multimédia. Et elle décote déjà assez vite, comparé à la Peugeot 208.

Cela ne l'empêchera d'être un best-seller en seconde main, c'est une certitude. Mais soyez prudents. On vous conseillerait presque une bonne vieille Clio 3, voire 2 !

Le Peugeot 2008 II

Pour le coup, le SUV du lion, qui en est à sa deuxième génération, surpasse désormais sans aucun doute possible son concurrent de toujours, le Renault Captur. En effet, il s'en est écoulé en 2020 plus de 66 000, soit 12 000 de plus.

Il faut donc croire que son look très affirmé ne fait pas peur aux acheteurs, qui n'ont pas peur de se démarquer. En effet le 2008 2e génération est bien moins timide que le premier, qui faisait plus break surélevé. Au contraire, il s'affiche désormais comme un vrai SUV, et reprend quelques traits du best-seller 3008, son grand frère. L'habitacle, en se rapprochant de celui de la 208, est très moderne, reprend le i-cockpit avec le petit volant et peut aussi bénéficier d'une instrumentation numérique 3D.

Le comportement routier est un peu moins dynamique qu'avant, mais de peu, et conduire un 2008 reste un bon moment pour tous ceux qui aiment conduire et pas être conduits.

En tout cas, nous avons étudié il y a peu le marché de l'occasion récente concernant ce modèle, et il s'avère qu'il décote très peu. C'est le gage d'un bel intérêt des acheteurs, qui sont prêts à y mettre le prix. La caractéristique d'une star du marché en somme. D'où sa sélection ici.

Le Peugeot 3008 II

Encore une Peugeot. En l'occurrence le SUV compact 3008 de seconde génération. Il a cartonné en occasion depuis sa sortie, et encore en 2020, où il est monté à la 13e place avec plus de 90 000 transactions (qui cumulent les deux générations toutefois).

Ce 3008 est une machine à cash pour Peugeot, qui en a vendu, et en vend encore à tour de bras. Il vient d'être restylé, ce qui va probablement pousser pas mal de modèles sur le marché de l'occasion en 2021, à la faveur des renouvellements que feront les clients satisfaits, ou les entreprises.

Ce qui est certain, c'est que les prestations globales de ce 3008 en font un excellent compagnon, mais qu'il faudra être vigilant par rapport aux petits ou gros soucis qu'il peut expérimenter (voir notre maxi-fiche fiabilité). Cela dit, cela ne l'a pas empêché de conserver des très bonnes valeurs résiduelles, et donc d'afficher des prix en occasion élevés, même si cela se calme un peu depuis les débuts.

En tout cas, en neuf comme en seconde main, le 3008 II est une star, et le restera en 2021.

La Volkswagen Golf 8

On ne pouvait pas ne pas la placer, celle-là. La Volkswagen Golf, est, et restera encore longtemps, une star du marché de l'occasion. Ainsi, si elle a toujours navigué entre la 15e et la 10e place du hit-parade des modèles vendus neufs, elle se place en 2020 en 4e position sur le marché de l'occasion, devant la Renault Twingo. Bien aidée il est vrai pas le fait que 8 générations se côtoient sur le marché.

Traditionnellement chère en neuf, même si c'est moins vrai aujourd'hui, elle est de ce fait beaucoup achetée, et échangée en seconde, voire troisième, quatrième ou cinquième main...

C'est l'archétype de la berline compacte bien sous tout rapport et très homogène. Elle est confortable, performante, assez sobre, potentiellement bien équipée selon les versions et options, le choix de motorisations est large, et elle est surtout très bien finie. Des caractéristiques valables pour toutes les générations, y compris pour la Golf 8, qui a débarqué en mars 2020. La finition régresse malgré tout un peu, mais le contenu technologique fait un bond en avant, et elle devient disponible en micro-hybride tout en continuant avec l'hybride rechargeable.

Elle aussi nous l'avons déjà étudiée en occasion récente, et il semble que les prix soient déjà potentiellement intéressants. C'est à double tranchant : pas tant une star, sinon les cotes resteraient élevées, mais des prix plus intéressants feront qu'elle se vendra aussi très bien. En tout cas, nul doute qu'elle restera dans le haut des hit-parades.

La Renault Zoé

C'est la voiture électrique la plus vendue en France, et elle l'a parfois aussi été au niveau européen. La Renault Zoé est en tout cas une des premières voitures électriques que l'on qualifiera de "moderne" à avoir été commercialisée, en 2012.

Et si ses ventes ont peiné à décoller au départ, elle est aujourd'hui sur une dynamique toute autre, soutenue par les aides gouvernementales, les nouvelles normes antipollution, les impératifs écologiques, aussi. En 2020, elle est entrée dans le "top 10" des meilleures ventes en neuf. Le marché de l'occasion devrait donc très vite la voir arriver en nombre, surtout depuis qu'on peut l'acheter avec la batterie incluse (2018).

Elle s'est également bien améliorée en termes d'autonomie, passant de 150 km en moyenne réelle à plus de 300 km aujourd’hui avec la dernière version. C'est aussi une auto somme toute très agréable à conduire, bien équipée, spacieuse, l'équivalent d'une Clio en fait.

Son plus gros souci est d'avoir été vendue avec obligatoirement un contrat de location de la batterie, jusque très récemment. Un "fil à la patte" que l'on retrouvait en occasion. Mais aujourd'hui, on peut aussi en occasion racheter la batterie avec la voiture, et donc mettre fin au contrat de location, lorsque l'on revend sa Zoé. Le prix de la batterie varie selon l'âge et le kilométrage de celle-ci. Une possibilité avantageuse si l'on roule beaucoup, mais qui fait grimper le prix d'achat en seconde main. Cela dit, la plupart des acheteurs était rebutés par la location, et cette nouvelle possibilité devrait au contraire faciliter les transactions.

À n’en pas douter donc, la Zoé fera partie, à son humble niveau, des stars de l'occasion 2021.

La Tesla Model 3

Autre voiture électrique star du marché, la plus petite des Tesla, la Model 3. Ses tarifs bien moins élevés que ceux de la Model S ou du SUV Model X, soit à partir de 50 000 €, l'ont propulsée au rang de best-seller carburant aux électrons.

Cela dit, elle ne fait pas encore partie du top 50 des ventes, mais s'en rapproche et a même été un temps la berline familiale la plus vendue dans l'Hexagone. Oui oui, devant les Peugeot 508 ou Renault Talisman... Et elle est la 3e électrique la plus vendue derrière la Renault Zoé et la Peugeot e-208.

Son succès est impressionnant et tient à ses prestations remarquables en termes de performances, d'autonomie, et de comportement. Une vraie sportive, quand on la sélectionne avec la plus puissante des motorisations, et la plus grosse batterie.

La conséquence : des cotes qui restent très hautes, et une perte de valeur minime. Ce qui fait d'elle une "star" de l'occasion au sens où on se l'arrache et qu'on est prêt à y mettre le prix. Nul doute donc qu'en 2021, elle fera de jolis scores en occasion (on parle surtout du montant du chèque).

La Mercedes Classe A

Il s'agit ni plus ni moins que de la voiture premium la plus vendue en France en 2020. Et elle participe à n'en pas douter aux excellents résultats de Mercedes, qui a conservé son titre de marque premium la plus vendue l'année dernière.

Elle est située à la 26e place, avec 14 893 ventes, et un peu moins de 1 % de part de marché, devant par exemple le Toyota CH-R, la Mini ou la Fiat Panda.

Son succès s'explique par un look plutôt apprécié, un habitacle ultra-moderne avec son double écran numérique géant dès le deuxième niveau de finition, des équipements high-tech dignes d'une Classe S, un choix de motorisations large, et des prestations routières qui n'ont rien de ridicule. L'image des versions AMG fait aussi beaucoup pour vendre du bas de gamme, apparemment.

Mais la Classe A fait payer cher ses prestations. Et il est clair que le marché de l'occasion intéresse ceux qui n'ont pas les moyens de se payer du neuf, et préfèrent attendre pour s'offrir le modèle convoité, après 1 ou 2 ans. Las, la Classe A décote assez peu, ce qui démontre qu'elle bénéficie d'un bel engouement.

Alors, star 2021 ? On parie dessus, oui, car elle l'a déjà été en 2020