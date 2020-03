La Renault Clio 5 arrive en occasion : star en devenir, malgré quelques soucis ?

Cela fait maintenant huit mois que la dernière génération de Clio, la cinquième, a débuté sa carrière. La Clio, c'est une institution. La meilleure vente de Renault, de loin, et la meilleure vente en France toutes catégories confondues depuis des années. Challengée parfois par la citadine polyvalente de Peugeot, la 208, comme en ce début d'année, ou précédemment par les 206 ou 207, elle a toujours été au final la plus vendue, et ce fut le cas de la 4e génération.

Il ne fallait donc pas changer une équipe qui gagne. Et Renault, lors du renouvellement de sa polyvalente, a misé sur la continuité esthétique. La nouvelle ressemble donc à l'ancienne. Pas forcément un mal direz-vous, elle plaisait beaucoup. Mais Renault s'est attaché à améliorer le modèle sur tous les critères qui faisait l'objet de critiques. Et en premier lieu l'intérieur et la qualité de finition. Mais aussi l'insonorisation et le confort, jugés trop légère pour la première et trop ferme pour le second.

Il faut avouer que Renault a parfaitement atteint son objectif. Que l'on aime ou pas la Clio, il faut reconnaître les progrès réalisés et la parfaite homogénéité de l'auto. Désormais l'intérieur est très bien fini, avec des matériaux de grande qualité pour la catégorie, y compris sur les contreportes. Le dessin est certes moins moderne que celui d'une Peugeot 208, mais c'est du sérieux, c'est même impressionnant, la Clio n'est pas loin d'une citadine premium comme l'Audi A1. Le confort est également amélioré avec des suspensions plus souples, mais la Clio reste tout de même encore ferme et bien maintenue. L'insonorisation, y compris en diesel, est désormais remarquable.

En fait, la Clio coche désormais toutes les bonnes cases, si on y ajoute un niveau d'équipement élevé, une habitabilité correcte aux places arrière, et un coffre de grande capacité.

Cela dit, du coup, en neuf, les prix ne sont pas des plus doux. Une version essence TCe 100 ch, en finition bien équipée Intens coûte 20 400 € tarif catalogue. Pour essayer de réduire la note, pourquoi donc ne pas essayer de trouver un modèle en occasion récente ? L'offre est déjà pléthorique, reste à savoir si c'est d'ores et déjà financièrement intéressant.

Renault Clio 5 en seconde main : les filières d'approvisionnement

Après environ 8 mois de commercialisation, ce sont encore majoritairement les professionnels qui revendent leurs exemplaires. Et plus particulièrement les concessions, avec des véhicules de démonstration et de direction.

Ces professionnels publient leurs annoncent sur les traditionnels sites de vente de voitures d'occasion, dont les deux principaux sont toujours La Centrale (www.lacentrale.fr) et le bon coin (www.leboncoin.fr). Vous y trouverez l'essentiel de l'offre. À l'heure où ces lignes sont écrites, on trouve environ 3 500 annonces sur le bon coin et 2 700 sur la centrale, mais la plupart sont en doublon sur les deux sites.

Renault possède aussi un site dédié aux ventes de ses collaborateurs. Il s'agit du portail TopRenault (www.toprenault.com), sur lequel environ 300 annonces sont disponibles.

Les loueurs, qui proposent parfois quelques véhicules en vente après leur exploitation commercale, ne proposent pas encore de Clio 5. De toute façon, cette activité de revente n'est plus aussi importante que par le passé, on le constate année après année.