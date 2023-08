Essai - Dacia Sandero Extreme TCe 110 (2023) : que vaut la version haut de gamme ?

EN BREF Citadine Finition haut de gamme Motorisation essence À partir de 17 400 €

Lancée en 2020, la troisième génération de Dacia Sandero caracole toujours en tête des ventes aux particuliers en France et en Europe. Elle s'enrichit désormais d'une finition haut de gamme baptisée Extreme, que l'on retrouve également sur d'autres modèles de la gamme du constructeur roumain (Spring, Duster et Jogger), et uniquement sur la version Stepway de la Sandero.

À l'extérieur, cette finition Extreme se distingue par différents attributs esthétiques qui accentuent l'esprit baroudeur de la Dacia Sandero Stepway : une antenne de toit type "aileron de requin" peinte en noir brillant, des stickers avec un motif "topographique" sur les portières avant ainsi que les protections latérales, ou encore des jantes de 16 pouces peintes en noir brillant. On retrouve également plusieurs éléments de couleur "Brun Cuivré" : coques de rétroviseurs, inserts d'antibrouillards, logo Dacia au centre des roues, sans oublier des inscriptions "Dacia" sur le hayon et "Stepway" sur les barres de toit. Ces éléments colorés viennent contraster avec la couleur de la carrosserie, comme le Vert Cèdre de notre modèle d'essai, qui est une teinte spécifique à la finition Extreme.

Côté motorisations, nous retrouvons sous le capot de la Dacia Sandero Stepway Extreme les motorisations essence TCe 90 chevaux (boîte manuelle 6 rapports ou automatique CVT) et 110 chevaux (boîte manuelle 6 rapports), ainsi que la version GPL ECO-G de 100 chevaux (boîte manuelle 6 rapports). Notre modèle d'essai est équipé du bloc TCe de 110 chevaux et 200 Nm de couple, associé à une boîte manuelle à six rapports. Sur le papier, sa consommation est de 5,5 à 5,6 litres/100 km selon le cycle combiné WLTP, soit des émissions de 124 à 126 g de CO2/km, entraînant un malus écologique allant de 75 à 125 € en 2023, selon les versions et les équipements.

Un intérieur simple et efficace

À bord, la Dacia Sandero Stepway Extreme se distingue par une sellerie spécifique dotée d'un textile gris baptisé "MicroCloud", un emblème Dacia Link embossé ainsi que des surpiqûres de teinte Brun Cuivré. Ce textile gris vient agrémenter la planche de bord et les panneaux de porte avant, et permet de rendre plus qualitatif cet intérieur essentiellement doté de plastiques durs. Tout comme l'extérieur, des inserts colorés "Brun Cuivré" viennent également agrémenter l'ambiance intérieure, sur le contour des aérateurs ou encore l'accoudoir des sièges avant. Au sol, on retrouve des tapis spécifiques en caoutchouc qui disposent d'un motif "topographique", assorti aux seuils de portes spécifiques.

Côté technologies, on retrouve un combiné d'instrumentation à aiguilles des plus classiques, qui s'enrichit d'un petit écran numérique en son centre : celui-ci permet d'afficher les informations utiles à la conduite, comme la consommation, le niveau de carburant ou encore la vitesse en chiffres. Au centre, on retrouve de série sur cette version Extreme un écran tactile de 8 pouces, qui embarque le système d'infodivertissement Media Display : celui-ci offre la radio DAB, ainsi que la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto (filaire), tandis que la navigation GPS est en option.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour le reste, on appréciera également les aspects pratiques du modèle, comme son support smartphone accompagné d'une prise USB placés à proximité du volant, le crochet permettant d'accrocher un sac au pied du passager avant, les barres de toit modulables très astucieuses, ou encore le coffre à double fond, qui dispose aussi de quatre crochets pour retenir vos sacs de courses. Ce coffre affiche un volume de 328 litres (VDA), qui peut passer à 406 litres en tenant compte de l'espace dissimulé sous le plancher modulable. Le volume peut ensuite atteindre les 1 108 litres, une fois la banquette rabattue. L'espace à bord est accueillant, et les passagers arrière seront à l'aise, avec un bon espace aux jambes pour la catégorie.

Une motorisation volontaire sur la route

Au volant, la motorisation 1,0 litre TCe de 110 chevaux et 200 Nm de couple de notre modèle d'essai, associé à une boîte manuelle à six rapports, offre davantage de caractère à cette Dacia Sandero Stepway. Il s'agit d'un bloc trois cylindres qui se révèle plutôt vibrant, dès le démarrage et lors des phases d'accélération. La qualité de l'insonorisation y est sans doute pour quelque chose, puisque la simple mise en route de la climatisation se traduit par des vibrations dans l'habitacle, et circuler sur autoroute amplifiera les bruits aérodynamiques et de roulement.

Par rapport au bloc TCe 90 chevaux également proposé sur cette version Extreme, la déclinaison de 110 chevaux offre 20 équidés mais surtout 40 Nm de couple supplémentaires, ce qui permet d'améliorer sensiblement ses performances : le 0 à 100 km/h est effectué en 10 secondes, et le gain de couple apporte davantage de souplesse au quotidien. Toutefois, il vous sera parfois nécessaire de rétrograder pour garantir des dépassements en toute sécurité : malheureusement, la commande de boîte s'avère accrocheuse, ce qui nuit à l'agrément.

Pour le reste, la Dacia Sandero Stepway reste dans l'ensemble confortable à conduire, malgré des suspensions qui peinent parfois à gommer toutes les irrégularités de la route à basse vitesse. Et même si son moteur pêchu peut vous inciter à hausser le rythme, cette version Stepway, avec sa garde au sol rehaussée de 41 mm, modèrera vos ardeurs par sa tendance à prendre du roulis, malgré une tenue de route globalement correcte. Côté consommation, nous avons relevé une moyenne de 6,7 litres/100 km lors de notre parcours d'essai.