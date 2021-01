Marché automobile : Mercedes, encore une fois le roi du haut de gamme en 2020

La crise mondiale en 2020 n'aura finalement pas rebattu les cartes dans le marché automobile premium. Mercedes, qui le domine depuis 4 ans, enchaîne une nouvelle année avec un solide résultat à 2,202 millions de véhicules livrés. Mercedes a subi une faible baisse en 2020, les trois constructeurs premium allemands s'en sortant tout de même très bien.

La baisse des immatriculations a été de 7,5 % pour la marque Mercedes, qui se félicite toutefois de bons résultats sur des segments porteurs comme celui de la Classe S. Le nouveau modèle a déjà reçu près de 40 000 commandes à travers le monde depuis son lancement, signe que les clients n'ont pas franchement attendu l'EQS électrique et aiment toujours autant le plus grand représentant du haut de gamme Mercedes à travers les âges.

Surtout, Mercedes conserve un mix favorable de ventes de voitures à haute rentabilité. La marque a écoulé 885 000 SUV, en comptant les plus gros modèles. Le GLC reste l'auto la plus vendue de Mercedes, avec 320 000 livraisons en 2020.

BMW tout juste derrière

BMW a livré 2,028 millions de véhicules à travers le monde l'année dernière. C'est -7.2 % par rapport à 2019, autant dire presque rien compte tenu du contexte actuel. Là encore, le très haut de gamme continue de progresser : + 12,4 % en 2020 pour les Série 7, Série 8 et X7 qui ont représenté 115 420 immatriculations, tout de même. BMW précise que ce segment a carrément progressé de plus de 70 % depuis 2018. BMW M se porte également très bien avec 144 218 exemplaires écoulés, et un bon succès commercial pour le X6M.

Petite différence toutefois avec Mercedes : le principal marché de BMW est l'Europe devant la Chine. C'est l'inverse pour la marque à l'étoile qui réalise la moitié de ses immatriculations mondiales en Asie-Pacifique.

Audi plus loin

Audi enregistre la plus grosse chute des trois marques allemandes, avec une baisse des immatriculations de 8,3 % en 2020. Le constructeur aux anneaux a livré 1,692 million de véhicules à travers le monde, mais un bon point pour Audi : sa filiale chinoise enregistre une forte hausse en 2020 avec 727 358 livraisons. Vous l'avez donc compris, Audi est le géant allemand qui dépend désormais le plus de la Chine, puisque la tendance s'est inversée brutalement en 2020 : les ventes ont régressé de 19,5 % en Europe, et augmenté de 5,4 % en Chine. L'Europe devient ainsi le second marché d'Audi.

Audi a livré 29 300 modèles "haute performance" à travers le monde, ce qui est bien moins que BMW. Mais les constructeurs ne dévoilent pas vraiment les détails de ces calculs (les modèles de type M340i sont-ils comptés par BMW ?).

Autre motif de satisfaction pour Audi : les 47 324 ventes des SUV Audi e-tron et e-tron Sportback. C'est le modèle haut de gamme allemand à batterie le mieux vendu dans le monde.

Finalement, Audi, BMW et Mercedes ont un point commun cette année : le fait d'insister sur des ventes "exceptionnelles" de véhicules hybrides ou électriques, avec des ventes doublées ou triplées selon les termes employés. Rappelons que, pour l'instant, aucun des trois ne propose de véhicule électrique compact.