La maxi-fiche occasion du Peugeot 3008 II : un beau lion, mais avec soucis de santé

5. Meilleures versions

En Diesel : II 2.0 BLUEHDI 150 S&S ALLURE

En diesel, et même si le 1.6 BlueHDI 120 (ou plus tard 1.5 BlueHDI 130) sont suffisant, nous vous conseillons de rechercher un 2.0 BlueHDI 150. Il a plus de réserve de puissance et de couple, et sera moins sensible à la charge. Il reste sobre également. Et il est un peu plus fiable. Par contre, il n'est disponible qu'en boîte mécanique, et disparaît en juillet 2018. Après cette date, soit vous opterez pour un plus sage 130 ch, on l'avu, soit un plus puissant encore 2.0 BlueHDI 180 ch en boîte automatique obligatoirement. La finition moyenne gamme Allure est déjà bien dotée, pas besoin de monter en GT-Line, sauf à vouloir une présentation pls sportive.

Commercialisation : 2017

Puissance fiscale : 8

Puissance réelle : 150

Emission de CO2 : 114 g/km