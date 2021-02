Essai vidéo - Tesla Model 3 (2021) : balle masquée

En bref Berline familiale 100% électrique Légères évolutions esthétiques et techniques 580 km d’autonomie A partir de 48 990 € bonus déduit

Quand un modèle arrive à mi-carrière, généralement au bout de 4 ans, il est d’usage de procéder à quelques retouches esthétiques et techniques qui permettent une remise à niveau face à la concurrence. C’est la traditionnelle étape du restylage, et toutes les voitures y ont droit.

Chez Tesla, on ne s’embarrasse pas de ce genre de considérations calendaires : quand un modèle est commercialisé, il bénéficie de mises à jour techniques en permanence, lesquelles sont généralement chargées à distance via le wi-fi. C’est ainsi que depuis son lancement européen en février 2019 (soit deux ans après les Etats-Unis), la Model 3 a connu plus de 70 évolutions de logiciel. Celles-ci concernent aussi bien la puissance du véhicule (+5%), la vitesse de charge, que la sécurité ou le divertissement (liste non exhaustive), et le tout gratuitement. Une Tesla est une voiture qui « vit », et Elon Musk aime d’ailleurs à rappeler que « si vous attendez qu’une Tesla ait fini d’évoluer pour en acheter une, jamais vous n’achèterez de Tesla. »

Forte en coffre

En ce début d’année, la Model 3, best-seller de la marque américaine, profite d’une cure de rajeunissement qui présente la particularité (pour Tesla) d’être visible. On reconnaît la « nouvelle mouture » à ses éléments de carrosserie noircis (répétiteurs de clignotants, joints de lèche-vitre, poignées de porte) et ses jantes au design revu.

Dans le détail, citons aussi le double vitrage sur les vitres avant (celles de l’arrière en ont été privées, c’est dommage) censé améliorer l’isolation de l’habitacle, les mollettes de volant métallisées, ou bien encore les attaches de pare-soleil aimantées.

Signalons aussi de nouvelles fonctionnalités d’ordre numérique. Le grand écran central de 15 pouces par lequel transitent les informations relatives à la conduite, au confort, et à l’info-divertissement, affiche par exemple en temps réel le nombre de bornes disponibles dans les stations de superchargeur.

Pleine charge

Enfin, la version Grande autonomie qui fait l’objet de notre essai voit son rayon d’action augmenter de 20 km, pour atteindre les 580 km dans des conditions optimales d’utilisation. Il y a donc lââârgement de quoi voir venir dans le cadre d’une utilisation quotidienne typique. Mais le grand avantage de Tesla par rapport à ses concurrents est d’assurer une véritable tranquillité d’esprit quand il est question de mobilité longue distance, grâce à un réseau de charge qui ne cesse de s’étoffer.

En France, on dénombre actuellement 740 superchargeurs répartis dans 87 stations. A l’échelle européenne (29 pays), quelques 5 580 points de charge dans plus de 580 stations s’offrent aux voyageurs. Le kilowattheure y est désormais facturé 36 à 38 centimes selon les stations, ce qui fixe le coût du plein d’électrons aux alentours de 25 €.

Sur les derniers modèles de superchargeurs - V3, puissance électrique de 250 kW - on peut regagner jusqu’à 275 km d’autonomie en 15 minutes (dans des conditions optimales d'utilisation, s'entend). En complément du réseau Tesla, on peut aussi bien sûr se ravitailler partout ou presque, de la borne électrique haute puissance type Ionity à la prise 220 V de votre location de vacances.