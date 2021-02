Tesla : le prix de la recharge augmente sur les Superchargers

Tesla dispose toujours d'un argument imparable sur toute la concurrence avec son réseau de bornes de recharge Superchargers. A l'heure où le constat n'est pas très glorieux sur l'ensemble du parc de bornes français, Tesla détient ici une véritable pépite. Mais alors qu'au tout départ de l'aventure, la recharge était gratuite pour la totalité des utilisateurs Tesla, la recharge a évolué au gré de l'arrivée de nouveaux modèles.

C'est en tout cas ce que l'on pourrait supposer en voyant le prix du kWh à nouveau grimper aux Superchargers : il passe désormais de 0,30 à 0,37 € le kWh, alors qu'il était il n'y a encore pas si longtemps à 0,14 € le kWh. Le prix a été plus que doublé en trois ans, mais Tesla rappelle que la marque ne fait aucun profit avec son réseau : l'argent est réinjecté dans l'électricité, ou dans la maintenance et l'ouverture de nouvelles bornes, notamment depuis l'arrivée des V3 en France.

Nous avons par ailleurs contacté Tesla qui nous a bien confirmé que la récente baisse de prix de la Model 3 n'avait aucun lien avec cette hausse de la charge. Elle nous a par ailleurs expliqué que ce prix de 0,37 € était en fait une base tarifaire à la France, mais que les prix pouvaient ensuite varier indépendamment dans chaque station, selon les contraintes et coûts locaux. En clair, vous pourrez aussi bien tomber sur des stations à 0,36 € (ou moins) que des stations à 0,38 € (ou plus). Rappelons que Tesla est l'un des rares réseau de bornes rapides à facturer au kWh actuellement, alors que son concurrent direct, Ionity facture à la minute (Ionity ne s'étant pas enregistré comme fournisseur d'énergie, il lui est impossible de facturer des kWh en France).

Sur un trajet de 1000 km et avec des charges uniquement effectuées par Supercharger, en prenant en compte une consommation moyenne de 20 kWh/100, cette nouvelle hausse représente un surcoût d'environ 14 € par rapport au précédent tarif (de 60 à 74 €). A usage strictement autoroutier et avec les recharges Supercharger, on se rapproche ici du coût kilométrique (hors usure du véhicule) d'un diesel.

Evidemment, l'usage des Superchargers reste assez minoritaire pour bon nombre de propriétaires qui s'en servent surtout pour les départs en vacance et les longs trajets. La charge fréquente et quotidienne sur de fortes puissances n'étant de toute façon pas très conseillée pour la longévité des batteries.