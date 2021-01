Tesla Model 3 : prix en forte baisse et bonus de 7 000 €

Avec Tesla, on est habitué à un yoyo des prix. Régulièrement, la marque américaine change ses tarifs, et cela sans communication particulière, même si le changement est avantageux pour le client. On découvre la bonne ou la mauvaise surprise directement sur le configurateur ! En ce 20 janvier, c'est une bonne nouvelle qui est au programme : la Model 3 devient plus accessible.

Et pas qu'un peu. Le ticket d'entrée avec la version Autonomie Standard Plus passe de 50 990 à 43 800 € ! Soit plus de 7 000 € de baisse. Et c'est un double cadeau pour les clients, puisqu'en passant sous la barre des 45 000 €, cette version peut profiter du bonus écologique maximal. Le bonus sur la version ASP passe ainsi de 3000 à 7000 € !

Au final, le modèle est affiché à 36 800 €, alors qu'avec le bonus, c'était hier 47 990 €. Pas de panique d'ailleurs si vous avez commandé une voiture récemment. Si elle n'a pas été livrée, Tesla nous a confirmé que le nouveau prix baissé sera appliqué.

La marque nous a expliqué que cette baisse des prix s'inscrit dans un objectif de rendre la voiture électrique plus accessible, un souhait d'Elon Musk. Et c'est le cas, car on a un prix canon pour une Tesla, d'autant qu'il n'est pas question d'une variante au rabais. Ce modèle (qui est une propulsion avec un moteur à l'arrière) a de jolies performances, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5,6 secondes et une vitesse maxi de 225 km/h. Et l'autonomie reste importante, à 448 km.

Avec ce prix agressif, Tesla fait mal à la concurrence et devrait capter des clients qui hésitaient encore face aux prix de la Model 3. Une Volkswagen ID.3 Family (cœur de gamme) est affichée à 43 490 €, avec une autonomie de 419 km. Un Peugeot 2008 électrique est à 41 950 € en finition haut de gamme GT, avec des performances modestes et une autonomie de seulement 320 km. Tesla a de plus l'avantage de son réseau de recharge sur les grands axes.

Les autres variantes (à deux moteurs) ont aussi connu une baisse de prix. La Grande Autonomie est à 51 990 €, hors bonus de 3 000 €. Elle est annoncée avec une autonomie de 580 km. La Performance descend à 59 990 €, au lieu de 65 990 €, ce qui lui permet à son tour de profiter du bonus de 3 000 €.

Si vous êtes tenté par une Model 3, ne tardez pas à réserver. On ne sait jamais, les prix pourraient réaugmenter.