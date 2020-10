Les 5 familiales du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Les familiales, c'était bon pour les automobilistes d'il y a 10 ou 15 ans. Mais depuis la mode des SUV, et avant celle-ci la mode des monospaces et monospaces compacts, c'est une catégorie de véhicules qui n'a cessé de perdre des clients en France et en Europe, comme partout dans le monde, passant de près de 25 % il y a 20 ans à 8 % aujourd'hui (chiffres Monde).

Les 5 familiales du salon de l'auto Caradisiac : laquelle choisir ?

Les breaks, par contre, résistent assez bien, surtout dans certains pays. Il faut dire qu'ils peuvent contenir autant que les SUV, tout en préservant les prestations routières dynamiques de la berline, et en consommant moins que l'équivalent SUV.

Pour le salon Caradisiac, nous avons réuni les berlines les plus récentes, et celles qui se vendent le mieux. Avec en premier lieu, la Peugeot 508, qui domine le marché mais n'arrive qu'en 45e place au hit-parade des ventes, et en second lieu une étonnante Skoda Octavia, 2nde du segment avec sa 66e place, épaulée de sa version Combi. Viennent aussi l'Opel Insignia, à la carrière (très) discrète, et la Telsa Model 3, seule représentante aujourd'hui des familiales 100 % électriques.

Les 6 familiales du salon de l'auto Caradisiac

2 nouveaux modèles (Octavia, Octavia Combi)

3 modèles plus anciens (Insignia, 508, Model 3)

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles familiales, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Renault Talisman restylée plutôt que la plus ancienne 508.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de cœur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une familiale d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "La Skoda Octavia, une machine à tout faire"

Cette nouvelle génération profite désormais des technologies dernier cri du groupe Volkswagen avec un niveau de qualité perçue proche de l'univers premium. Elle est toujours la référence en matière de volumes avec des places arrière et un volume de coffre gigantesques. Confortable et rassurante à conduire, elle autorise de nombreuses configurations et notamment une transmission intégrale et une motorisation hybride rechargeable. Le break (Combi) a ma préférence.

Manuel Cailliot : "La Peugeot 508 malgré l'Octavia"

La nouvelle Skoda Octavia est sacrément tentante, certes, surtout grâce à son rapport prix/prestations. Mais elle est un peu trop sage pour moi. Je préfère le style de coupé 5 portes de la dernière berline Peugeot, plus acéré, et surtout son comportement routier dynamique. Elle bénéficie aussi d'un intérieur moderne, qui me plaît bien, et qui contraste avec le classicisme de l'Octavia. Les deux sont bien finies.

Pierre Desjardins : "La Skoda Octavia, la plus rationnelle"

Il n'y a pas photo : si l'on recherche une familiale digne de ce nom, on ne peut pas faire de meilleur choix que la Skoda Octavia Combi. Elle manque peut-être un peu de passion mais on ne fait pas plus fonctionnel avec son habitabilité extraordinaire et son volume de chargement de cargo. Elle a de plus droit aux dernières motorisations et aux équipements les plus modernes du groupe Volkswagen à des prix inférieurs.

Pierre-Olivier Marie : "La Tesla!!!!!!"



J'aime bien la 508, mais il n'y a pas l'once d'un début de commencement d'hésitation pour moi ici : je choisis la Tesla Model 3, et bien sûr en version grande autonomie (avec carrosserie rouge et sellerie blanche, SVP). Elle coûte certes horriblement cher (encore que...) mais elle représente tout simplement le futur de l'automobile quand toutes les concurrentes de notre panel sont encore conçues selon le modèle du passé. Vivement demain !

Olivier Pagès : "Pareil que Manuel"



"Même si la nouvelle Skoda Octavia a fait un sacré bond en matière de présentation et d'équipement, tout en conservant ses aspects pratiques très généreux, je ne résiste pas aux à la 508. Pas forcément pour ses lignes très réussies mais surtout par ses qualités dynamiques qui font d'elle la plus plaisante à conduire. "

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !