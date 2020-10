Octavia, le guide d'achat de la Skoda la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

La quatrième et nouvelle génération d’Octavia porte sur ses épaules la responsabilité de faire aussi bien que ses devancières, qui se sont écoulées à 6,5 millions d'exemplaires. C'est dire si son renouvellement revêt une importance capitale pour Skoda. L'Octavia a toujours fait preuve d'un certain conservatisme.

Les proportions restent semblables à celles de l'ancienne car le gabarit évolue très peu. L'empattement est identique à 2,68 m, et la berline grandit de 19 mm, quand le Combi gagne 22 mm. Ainsi les deux variantes de carrosserie font désormais la même taille, soit 4,69 m. L'ensemble reste élégant, simple, classique, mais également harmonieux et équilibré. Bref, ça fonctionne très bien, en berline comme en Combi.

Dans l'habitacle, la question "premium ou pas" se pose avec encore plus de pertinence. En effet, en pénétrant dans la voiture, on est immédiatement impressionné par le côté agréable du dessin, et la qualité de réalisation. En face de lui, le conducteur dispose d'un "digital cockpit" entièrement numérique avec 4 modes d'affichage.

La banquette arrière est toujours aussi accueillante. Quant au coffre, il gagne encore en volume. La berline passe de 590 à 600 litres, le break de 610 à 640 litres, établissant ainsi de nouveaux records, pour un gabarit aussi compact.

Sous le capot, on retrouve en essence les classiques 1.0 TSI 115 ch (200 Nm), 1.5 TSI 150 (250 Nm) et 2.0 TSI 190 (320 Nm). Grosse nouveauté, les 1.0 et 1.5 TSI sont aussi disponibles avec une hybridation légère 48V (alterno-démarreur à courroie). En diesel, on retrouvera le 2.0 TDI en 3 niveaux de puissance : 115 ch (300 Nm, BVM ou DSG7), 150 ch (340 Nm, BVM, DSG7 ou DSG7 4x4) et 200 ch (400 Nm, DSG7 4x4). Mais ce n'est pas tout. L'Octavia va aussi bénéficier, comme la Superb, d'un bloc moteur hybride rechargeable. Il s'agit d'un 1.4 TSI de 156 ch, couplé à un bloc électrique de 75 kW, pour une puissance cumulée de 204 ch. La batterie de 37 Ah et 13 kWh permet une autonomie en tout électrique de 55 km en cycle WLTP. Cette variante sera baptisée iV, comme pour la Superb.

Essai vidéo - Skoda Octavia (2020) – La bonne à tout faire s'embourgeoise

Depuis 1996, la Tchèque capitalise sur ses fondamentaux : de l'espace à revendre et des tarifs bien placés. Avec cette quatrième génération, elle rajoute à ses avantages une ligne enfin au goût du jour et une qualité de matériaux et d'assemblage au-dessus du lot.

Essai vidéo – Skoda Octavia Combi(2020) – Le triomphe de la raison

Pour sa quatrième génération, la plus vendue des Skoda grandit et adopte de nouvelles technologies, marquant la Golf VIII à la culotte. L'Octavia préserve-t-elle ce remarquable prix-prestations qui a fait son succès ? Réponse avec la version 1.5 l TSI de 150 ch.

La Skoda Octavia 4 en occasion Le prix d'une Skoda Octavia 4 en neuf : de 26 430 € à 35 410 € Le prix en occasion d'une Skoda Octavia 4 : de 25 900 € à 43 100 € Plus de 10 annonces de Skoda Octavia 4 et Octavia 4 Combi d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Il est bien trop tôt pour évaluer la fiabilité de la dernière génération d'Octavia. Mais si l'on se réfère à celle de sa devancière et celle globale de la marque, cette dernière génération de familiale tchèque devrait s'en sortir plutôt bien. En effet, les gros soucis essuyés par les modèles du groupe Volkswagen ces derniers tendent à s'estomper, et la tranquillité revenir gentiment. Attention encore toutefosi aux consommations d'huile, aux faiblesses de pompe à eau, et de boîte DSG, qui peuvent toujours se manifester de loin en loin.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !