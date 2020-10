Tesla Model 3 : le raz-de-marée - Salon de l'auto Caradisiac 2020

En bref Berline Jusqu'à 560 km d'autonomie WLTP À partir de 49 600 €

Sur les premiers mois de cette année 2020 particulièrement tourmentés, la Tesla Model 3 fait partie des rares voitures du marché français à voir ses ventes augmenter, puisque seuls 11 modèles sur le Top 100 font mieux qu'en 2019. Un véritable tour de force pour une marque encore inconnue il y a quelques années et avec des tarifs démarrant à 49 600 € mais c'est là une preuve de la qualité extraordinaire du produit : en matière d'électriques, personne ne fait mieux aujourd'hui.

La Tesla Model 3 en direct du Salon Caradisiac

Actuellement (car cela change très souvent, dans la gamme comme dans les chiffres), trois versions de la berline américaine électrifiée sont proposées : l'Autonomie Standard Plus qui constitue l'entrée de gamme, une propulsion effectuant le 0 à 100 km/h en 5,6 s et pouvant faire 409 km en une charge, la Grande Autonomie à 57 800 € avec un moteur par train de roues lui conférant donc une transmission intégrale, capable d'effectuer 560 km d'une traite et le 0 à 100 km/h en 4,6 s, et enfin la Performance, atteignant 100 km/h en seulement 3,4 s et avec un périmètre atteignable sans recharge de 530 km, le tout facturé 64 890 €.

Attention cependant, la concurrence s'organise : après avoir longtemps négligé la catégorie, les constructeurs allemands, Volkswagen et BMW en tête, sont bien décidés à venir marcher sur les plates-bandes de la Model 3 dans les mois qui viennent. Mais quoiqu'il arrive, Tesla conservera encore longtemps l'un de ses plus grands avantages, celui de disposer d'un réseau de recharge qui lui est réservé.

