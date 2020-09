Opel Insignia 2020 : lumineuse - Vidéo salon de l'auto Caradisiac

La deuxième génération d'Insignia, appelée Grand Sport pour la berline et Sport Tourer pour le break a été restylée en 2020. La marque n'a pas beaucoup investi dans ce restylage car son remplacement sera très rapide. Depuis le rachat d’Opel par le groupe PSA, la berline est l’un des derniers vestiges de l’ère General Motors. Elle est présente dans le Hangar à dirigeables d'Ecausseville où se déroule le premier salon automobile organisé par un média : Caradisiac.

Esthétiquement les changements de l'Insignia se concentrent sur le nez. On remarque une nouvelle découpe de la base des optiques, avec une pointe du côté des ailes et une signature lumineuse similaires à celles de la nouvelle Corsa. L'inspiration est la même pour les formes du bouclier. La grille de calandre est revue, avec une ouverture visuellement plus large. À l'arrière, on remarque juste de nouvelles canules d'échappement, anguleuses.

La grande nouveauté pour l’Insignia, c’est la modernisation de l’éclairage matriciel à LED, baptisé IntelliLux LED Pixel Light. Jusqu’alors, 16 modules lumineux composaient le faisceau de chaque projecteur. La nouvelle Insignia en loge désormais 84 par projecteur. Cette multiplication des sources lumineuses permet un réglage plus fin du faisceau, lequel est également nettement plus réactif et parfaitement adapté à chaque situation de conduite. Le conducteur n’a plus à s’occuper de passer d’un mode d’éclairage à un autre, la gestion est entièrement automatisée.

À noter que les nouveaux blocs ne viennent pas de PSA. En entrée de gamme, les 1.5 Turbo 140 ch et 165 ch est remplacé par un 1.4 Turbo de 145 ch et un 2.0 Turbo de 200 ch. Côté diesel, un seul bloc au lancement, lui aussi inédit pour l'Insignia, un 1.5 de 122 ch. Un 2.0 sera proposé par la suite. La variante sportive GSI est aussi de retour, avec pour elle aussi un nouveau bloc, un 2.0 Turbo de 230 ch.

Après la berline, c’est au tour maintenant de la version Sports Tourer à savoir le break d’être renouvelé. Un modèle dont la mission principale est d’être pratique et accueillant comme tout break familial. Avec une longueur de près de 5 mètres, l’Insignia Sports Tourer promet beaucoup. Va-ton être déçu ? Réponse avec l’essai du diesel le plus puissant : le 2.0 CDTI 170 ch.

La firme au Blitz revient sur le marché des berlines avec l’Insignia. L’allemande qui adopte l’appellation « Grand Sport » progresse sur tous les fronts sauf celui du sport… A défaut de correspondre à son étiquette, l’Insignia Grand Sport dispose d’un gros potentiel. Est-elle capable de venir chatouiller les modèles premiums ? Premier essai avec le 2.0 CDTi 170 ch.

Lancée en 2008, l’Opel Insignia passera la main au printemps 2017. L’arrivée de cette seconde génération coïncidera avec un changement de nom, reflet d’un modèle entièrement nouveau ayant comme objectif de concurrencer les modèles du segment supérieur.

Tout juste commercialisée, l’Opel Insignia Sports Tourer rencontre sa rivale la plus vendue en France, la Renault Talisman Estate. Va-t-elle réussir à lui faire de l’ombre ?

Que vaut l'Opel Insignia en occasion ?

Fiabilité de l'Opel Insignia première génération : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

L'Opel Insignia est arrivée dans la gamme du constructeur allemand pour remplacer, en 2008, la vieillissante Vectra, qui supportait mal la comparaison avec ses concurrentes. Repartis d'une feuille blanche, les bureaux d'études de Rüsselsheim, siège de la marque, ont sans aucun doute bien bossé.

L'Opel Insignia en occasion



Prix d'une Opel Insignia en neuf : de 25 100 € à 48 900 € Prix d'une Opel Insignia en occasion : de 4 000 € à 35 000 € Plus de 250 annonces d'Opel Insignia Grand Sport et Sports Tourer en occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Opel, discrètement, tranquillement, a amélioré de façon extraordinaire sa fiabilité. De sorte que les modèles de l'ère GM sont ajourd'hui parmi les plus fiables du marché. On verra ce que cela donnera avec le passage sous le giron de PSA et l'utilisation des organes du groupe français. Toujours est-il que la seconde génération d'Insignia ne fait absolument pas parler d'elle pour ses problèmes. Elle en connaît en effet très peu, à l'exception notable d'une faiblesse, rare cependant, de chaîne de distribution sur le 2.0 CDTI 170, qui peut mener à une casse moteur. Impossible de généraliser cependant, et nous ne mettons aucune contre-indication pour un achat d'occasion.

