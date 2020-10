Skoda Octavia Combi : à maturité - salon de l'auto Caradisiac 2020

Le spectaculaire hangar à dirigeables d'Ecausseville (50), où est organisé le premier salon de l'auto Caradisiac, servait de stockage à l’armée française pendant la guerre. Cet endroit chargé d'histoire fait le pont avec le break le plus vaste du marché, renouvelé cette année : la Skoda Octavia Combi.

L'Octavia a toujours fait preuve d'un certain conservatisme. Les proportions restent semblables à celle de l'ancienne car le gabarit évolue très peu. L'empattement est identique à 2,68 m et le Combi est aussi long que la berline (4,69 m). Dans l'habitacle, on est immédiatement impressionné par le côté agréable du dessin, et la qualité de réalisation. La planche de bord en plusieurs couches, et symétrique, reprend la forme de la jonction capot/calandre. En face de lui, le conducteur dispose d'un "digital cockpit" entièrement numérique avec 4 modes d'affichage et d'un nouveau volant à 2 branches, qui permet de contrôler l'ordinateur de bord et le multimédia à l'aide de touches rotatives chromées du plus bel effet. Le levier de vitesses de la boîte DSG disparaît, au bénéfice d'une commande "shift by wire", c'est-à-dire sans lien mécanique entre la nouvelle commande et la boîte de vitesses.

La banquette arrière est toujours aussi accueillante, et malgré l'empattement identique, on gagne 5 mm d'espace au genou. Quant aux coffres, ils gagnent encore en volume. Le break passe à 640 litres de base établissant ainsi un nouveau record. Le Combi gagne en plus quelques astuces, comme une tablette cache-bagage qui se rétracte automatiquement, et de nouveaux filets de retenue plus pratiques à utiliser. Bien sûr, l'Octavia fait toujours le plein d'astuces "simply clever", si chères à la marque. On trouve toujours le grattoir dans la trappe à carburant, avec jauge de mesure de la profondeur des pneus, le porte ticket sur le montant avant, etc.

Sous le capot, on retrouve en essence les classiques 1.0 TSI 115 ch (200 Nm), 1.5 TSI 150 (250 Nm) et 2.0 TSI 190 (320 Nm). Grosse nouveauté, les 1.0 et 1.5 TSI sont aussi disponibles avec une hybridation légère 48V (alterno-démarreur à courroie). En diesel, on retrouvera le 2.0 TDI en 3 niveaux de puissance : 115 ch (300 Nm, BVM ou DSG7), 150 ch (340 Nm, BVM, DSG7 ou DSG7 4x4) et 200 ch (400 Nm, DSG7 4x4). Mais ce n'est pas tout. L'Octavia va aussi bénéficier, comme la Superb, d'un bloc moteur hybride rechargeable. Il s'agit d'un 1.4 TSI de 156 ch, couplé à un bloc électrique de 75 kW, pour une puissance cumulée de 204 ch. La batterie de 37 Ah et 13 kWh permet une autonomie en tout électrique de 55 km en cycle WLTP.

Les premiers essais réalisés par nos soins au volant des deux versions, break et berline, ont mis en lumière un excellent niveau de confort et de sécurité active. Les commandes sont ouvertes et les livraisons débutent en cette rentrée. Il faudra compter 26 430 € minimum pour la berline et 1 100 € de plus pour profiter de la carrosserie break.

