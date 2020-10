Peugeot 508 : ambitions premium - Salon de l'auto Caradisiac

La Peugeot 508 était déjà une très bonne berline. Confortable, dynamique, bien finie, assez statutaire. Mais son problème, c'était d'être une berline à papa, justement, et donc de faire partie d'un segment de marché en perte totale de vitesse.

La Peugeot 508 II au salon de l'auto Caradisiac 2020

Lors de son renouvellement, Peugeot a donc décidé de lui offrir un gros coup de jeune, tout en la faisant monter en gamme. Le résultat ? Une berline à tendance premium, plus chère bien que plus petite, mais très technologique, et au profil de coupé 5 portes. Comme une... Audi A5 ! Il y a pire référence.

C'est aussi elle qui a la première chez Peugeot adopté les feux de jour en forme de "crocs", aussi impressionnants que clivants. Et repris depuis par la citadine 208 et les 3008 et 5008 restylés. Nul doute qu'on les retrouvera ensuite sur la 308 de troisième génération.

Son style est donc très dynamique, en rupture totale avec la précédente génération, qui était une classique berline à malle, plus prisée des VTC que des pères de famille.

La modernité de la 508 II se retrouve aussi dans son habitacle. La planche de bord reprend la philosophie de celle du SUV 3008, et propose donc un i-Cockpit avec petit volant, instrumentation haute numérique configurable et écran de 10 pouces tourné vers le conducteur. On retrouve aussi les touches "piano" pour accéder aux principales fonctions de la voiture, et des matériaux de très bonne qualité, avec des placages au choix.

L'équipement est aussi pour partie digne du premium avec par exemple une conduite autonome de niveau 2 et une caméra de vision nocturne. La 508 est donc monté en gamme, c'est revendiqué par Peugeot. Pas forcément un succès au niveau des ventes cependant.

Sous le capot, de l'essence avec le 1.6 Puretech 180 et 225 ch, du diesel avec le 1.5 BlueHDI 130 et le 2.0 BlueHDI 160 et 180, et enfin de l'hybrid avec la version 1.6 Hybride 225 ch. Avec un premier prix à 33 850 €.

Tous nos essais de Peugeot 508 II

Essai - Peugeot 508 1.6 Puretech 225 GT : que vaut la plus puissante des 508 ?

Nous avions déjà testé toutes les versions de 508, sauf... la plus puissante ! Alors, que vaut la nouvelle berline familiale Peugeot, dotée du 1.6 Puretech 225 ch EAT8, venant automatiquement avec la finition haute GT ? Réponse avec cet essai. > Lire l'essai

Essai - Peugeot 508 BlueHdi 160 : l'étoffe d'un crack

L’heure de vérité est arrivée pour la seconde génération de 508 qui s’apprête à envahir les concessions françaises de la marque au Lion. Va-t-elle confirmer son énorme potentiel ou retomber comme un soufflé au moment fatidique ? Nos pronostics au volant de la version BlueHdi 160. > Lire l'essai

Essai - Peugeot 508 1,6 PureTech 180 EAT8 : est-ce que l'essence a du sens ?

Contrairement à la tendance générale, la catégorie des berlines familiales, populaires chez les gros rouleurs, reste encore très portée sur les motorisations diesel. Mais les mécaniques essence modernes ont tout de même des arguments à faire valoir, avec notamment des performances et un agrément supérieurs à puissance égale. Suffisant pour oublier l'écart de consommation ? Pour le savoir, nous avons pris le volant pour la première fois d'une Peugeot 508 essence, la version 1,6 PureTech 180 EAT8. > Lire l'essai

Essai - Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT 8: le bon accord

Après les diesels 160 et 180 ch, Caradisiac essaie maintenant la 508 animée par le bloc HDi 130 ch qui devrait assurer la plus grande part de ses ventes. Allez hop, c’est parti pour 1 200 km. > Lire l'essai

Essai vidéo - Peugeot 508 : le bon numéro ?

Vous l’attendiez avec impatience, voici sûrement l’un des essais les plus importants de cette année, celui de la Peugeot 508. Est-elle à la hauteur de nos espérances, peut-elle faire de l’ombre aux autres berlines premium ? C’est ce que nous allons voir au volant du diesel le plus puissant, le BlueHDI 180 ch couplé à la boîte de vitesses automatique EAT8. > Lire l'essai

Tous nos comparatifs avec la Peugeot 508 II

Toutes nos vidéos avec la Peugeot 508 II

Que vaut la Peugeot 508 II en occasion ?

La Peugeot 508 (2e génération) arrive en occasion : la 508 au bon prix ?

Peugeot vient d'annoncer qu'il a passé le cap des 10 000 commandes pour sa nouvelle berline. C'est plutôt bien. Et les premiers exemplaires commencent maintenant à arriver sur le marché de la seconde main. Positionnée chère en neuf, la 508 s'affichera-t-elle à un plus "juste prix" en occasion ? Pas si sûr... > Lire l'article

La Peugeot 508 II en occasion Le prix de la Peugeot 508 II en neuf : de 33 850 € à 51 800 € Le prix de la Peugeot 508 II en occasion : de 23 000 € à 50 000 € Plus de 640 annonces de Peugeot 508 II d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Peugeot n'est pas forcément en ce moment dans sa meilleure passe côté fiabilité. Les moteurs 1.2 Puretech en particulier font parler d'eux. Mais la nouvelle 508 n'en est pas équipée. Et globalement, depuis sa sortie, les motifs de mécontentement sont assez rares. Oui bien sûr, elle peut connaître des soucis isolés d'électronique, comme toutes les voitures modernes. Mais mécaniquement, c'est plutôt sain jusqu'à maintenant, et on croise les doigts pour que ça le reste. Seule la direction peut donner l'impression d'avoir des "crans". Par contre, les petits soucis de finition, eux, agacent quand même. Bruits de mobilier, soucis avec les panneaux de carrosserie, rien d'immobilisant mais c'est anormal pour une voiture aussi chère et bien finie à la base.

