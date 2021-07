Lancée en 2017, la DS 7 a su séduire rapidement un large public puisqu'elle s’est vite imposée comme le modèle de marque française préférée des clients devant même le SUV urbain, le DS 3 Crossback pourtant plus accessible.

dailymotion DS 7 E-Tense : luxe et techno - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

L’une des principales caractéristiques de cette DS 7 Crossback est son style indéniablement statutaire très particulier composé par une large calandre entourée par des projecteurs LED à la cinématique unique et des feux de jours courbés.

Cette singularité est encore plus forte dans l’habitacle avec une planche de bord massive directement dérivée de l’univers du mobilier. Celle-ci fait la part belle aux matériaux de qualité avec du cuir, de l'alcantara, de l’aluminium, mais cette DS se caractérise aussi par certains détails flatteurs comme, la montre de marque BRM au centre du tableau de bord ; la sellerie bracelet de montre ; le point perle, un type de surpiqûre inventée par la marque tricolore mais aussi le guillochage, une façon de travailler le métal. Elle fait aussi une belle place à la technologie avec une instrumentation 100% numérique et un écran multimédia tactile 12 pouces. Les seuls reproches portent sur l’ergonomie relativement complexe comme en attestent les commandes de lève-vitres implantées sur la console centrale.

Longue de 4,57 m, la DS 7 propose une habitabilité généreuse et il en est de même du volume de chargement oscillant entre 555 et 1 750 litres, deux éléments qui ne sont pas affectés par l’hybridation.

Cette dernière se décline en deux puissances : 225 et 300 ch. Dans les deux cas, il s’agit de l'association entre un 1.6 essence de 180 ch et à un bloc électrique. Dans le premier, ce dernier implanté sur le train avant développe 110 ch. Dans le second, le schéma est identique avec toutefois l'ajout d’une deuxième machinerie électrique de 112 ch ; les deux étant alimentés par une batterie lithium-ion de 13,2 kWh. L’autonomie en tout électrique se situe aux environs de 53 et 58 km. Pour la recharge, il faudra compter ensuite 1 h 45 pour effectuer une charge complète sur une Wallbox 7,4 kW en 32A ou 7 heures sur une prise domestique classique.

Les tarifs de la DS 7 Crossback E-Tense sont compris entre 50 800 et 61 900 € en 225 ch et oscillent entre 56 300 et 67 400 € en 300 ch.

Tous nos essais de DS 7 Crossback E-Tense

Essai - DS7 Crossback E-Tense 4x4 (2020) : figure de proue de la nouvelle vague hybride française

Voilà bientôt deux ans que le DS7 Crossback a été commercialisé avec un choix de motorisations exclusivement thermiques allant de 130 à 180 ch en diesel, et jusqu'à 225 ch en essence. Mais pour récompenser ses bons chiffres de vente et pour faire face à la chasse au CO2, le SUV premium français (si si) a droit maintenant à une mécanique hybride rechargeable développant un total de 300 ch et dont nous avons pris le volant pour la première fois.

Lire l'essai

Que vaut le DS 7 Crossback E-Tense en occasion ? Prix d'un DS 7 Crossback E-Tense neuf : de 50 800 € à 67 400 € Prix d'un DS 7 Crossback E-Tense d'occasion : 42 000 € à 72 000 € Plus de 270 annonces de DS 7 Crossback E-Tense en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac : Le DS 7 Crossback n'a pas encore eu les honneurs d'une maxi-fiche fiabilité, car il est encore un peu jeune... Cependant, les premières années de commercialisation ont été instructives. Et pas dans un sens positif pour ce SUV premium. En effet, les soucis relevés par les propriétaires sont nombreux. Et si peu d'entre eux concernent la mécanique (consommation d'huile élevée sur quelques diesels, ce qui ne concerne pas la version E-Tense), ce qui est une bonne chose, beaucoup concernent l'électronique. Les bugs sont légion, les alertes intempestives aussi, les défauts de capteurs réguliers (radars, capteur de distance, lecture des panneaux, capteur de niveau d'AdBlue, start and stop capricieux, etc.). Par ailleurs, les entrées d'eau dans les feux arrière sont aussi couramment rapportées. La partie électrique ne semble pas poser aujourd'hui de problème, malgré quelques rares cas rapportés de mode 100 % électrique qui refuse de s'enclencher.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.