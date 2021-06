En bref Commercialisée en 2021 SUV hybride rechargeable 309 ch et entre 55 km d'autonomie électrique À partir de 52 550 €

La seconde génération du Range Rover Evoque est sortie en 2019 avec déjà des motorisations bénéficiant d'une hybridation légère, que ce soit sur essence ou sur diesel. Un effort louable mais pas à la hauteur de la tâche pour réduire de façon suffisante les émissions de CO2 d'un engin aussi lourd. La marque anglaise a donc franchi cette année un cap en le déclinant en hybride rechargeable.

Le Range Rover Evoque P300e au Salon Caradisiac 2021

dailymotion Range Rover Evoque P300e : virage obligatoire – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

La recette utilisée est celle généralement choisie par tous les constructeurs lors de leur arrivée dans le monde de l'hybride rechargeable. On trouve sous le capot un 3 cylindres 1,5 turbo développant 200 ch associé à une boîte automatique à huit rapports et il reçoit le soutien, sans liaison mécanique et alimenté par une batterie de 15 kWh, d'un moteur électrique de 109 ch sur le train arrière, ce qui créé une transmission à quatre roues motrices. L'ensemble offre 309 ch et 540 Nm, peut parcourir jusqu'à 55 km en électrique et est donné pour 2,0 l/100 km et 44 g/km de CO2 selon le cycle WLTP.

Fait rare dans la catégorie, ce P300e peut être rechargé en courant alternatif jusqu'à 7,4 kW mais aussi en courant continu jusqu'à 32 kW, ce qui permet une charge complète en 30 minutes.

Question tarifs, il faudra compter sur un minimum de 52 550 €. Un prix élevé mais les autres versions sont tellement impactées par le malus que c'est de loin la plus intéressante de la gamme en matière de rapport prix/performances.

J'aime Le dessin de cet Evoque est toujours très réussi, même s'il s'agit d'un SUV. Je n'aime pas L'écran multimédia trop incliné qui est difficilement lisible en raison des reflets.

