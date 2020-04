Présentation - Range Rover Evoque et Land Rover Discovery Sport P300e hybrides rechargeables : verts mais bien mûrs

Il n'y a pas mille façons pour diminuer les émissions de CO2 d'un cube à roulettes haut sur pattes tutoyant les 2,5 tonnes et ça, Land Rover l'a bien compris. Son modèle phare, le Range Rover, émet ainsi 338 g/km dans sa version de pointe SVR à V8 5.0 à compresseur de 565 ch, 258 g/km pour P400 et son V6 3.0 turbo et compresseur électrique à hybridation légère de 400 ch et à partir de 78 g/km pour le P400e 2.0 turbo hybride rechargeable de 404 ch, soit, officiellement et selon les tests d'homologation, à peine plus qu'une Toyota Yaris hybride.

C'est donc une solution particulièrement efficace que le constructeur britannique est bien décidé à appliquer à la grande majorité de ses modèles et les suivants sur la liste sont les Range Rover Evoque et Discovery Sport qui nous ont été présentés lors d'une conférence de presse en streaming pour cause de confinement. L'un comme l'autre ont déjà droit à l'hybridation légère sur la quasi-intégralité de leurs gammes respectives, ce qui permet d'économiser en moyenne 8 g/km de CO2, mais leurs versions hybrides rechargeables, baptisées P300e, vont bien plus loin dans leur chasse au dioxyde de carbone et, sur le papier au moins, sont impressionnantes.

Un Range Rover

3 cylindres !

À cette occasion, les P300e étrennent, pour leur partie thermique, un tout nouveau 3 cylindres 1.5 turbo Ingénium, plus léger de 40 kg que le 4 cylindres 2.0 sur lequel il est basé, développant 200 ch ainsi que 280 Nm et associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports tout aussi inédite. Côté électrique, Land Rover a choisi une solution similaire à notamment PSA et Volvo en plaçant un moteur sur l'axe arrière, ce qui permet d'avoir une transmission intégrale sans liaison mécanique entre les deux trains de roue. Il ajoute 109 ch, ce qui au total fait 309 ch ainsi qu'un impressionnant 540 Nm, et est alimenté par une batterie à la capacité de 15 kWh, l'une des plus grandes de la catégorie. Malgré tout, comme ces versions étaient déjà envisagées lors du développement de chaque modèle, avec notamment l'intégration des batteries dans le plancher, Land Rover promet une habitabilité et des volumes de coffre préservés.

recharge jusqu'à

32 kW en DC

Pour respectivement l'Evoque et le Discovery Sport, le 0 à 100 km/h est abattu en 6,4 et 6,6 s, l'autonomie électrique est de 66 et 62 km, les consommations moyennes WLTP sont de 1,4 et 1,6 l/100 km et les émissions de CO2 de 32 et 36 g/km. Et comme vous pouvez le voir dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous, cela place les deux modèles parmi les très bons éleves dans leurs catégories. Mais là où ils marquent des points supplémentaires, c'est en matière de recharge : si 7,4 kW en courant alternatif est une puissance très répandue et permet de recharger en 1 h 24 jusqu'à 80 %, il est possible, chose très rare parmi les hybrides rechargeables, de se brancher aussi en courant continu avec une puissance allant jusqu'à 32 kW, ce qui permet de faire chuter l'attente à 30 minutes.

Le Land Rover Evoque P300e face à la concurrence

Land Rover

Evoque P300e Volvo XC40

Recharge T5 Mercedes

GLA 250e PHEV BMW X1

xDrive 25e Longueur 4,37 m 4,42 m 4,41 m 4,44 m Puissance totale 309 ch 262 ch 218 ch 220 ch Transmission 4x4 Traction Traction 4x4 0 à 100 km/h 6,4 s 7,3 s 7,1 s 6,9 s Moteur

thermique 3 cylindres 1,5 turbo

200 ch 3 cylindres 1,5 turbo

180 ch 4 cylindres 1,3 turbo

160 ch 3 cylindres 1,5 turbo

125 ch Moteur

électrique 109 ch 82 ch 102 ch 95 ch Batterie 15 kWh 10,7 kWh 15,6 kWh 9,7 kWh Autonomie

électrique 66 km 42 à 45 km 53 à 61 km 50 à 60 km Recharge AC/DC 7,4 kW / 32 kW 7,4 kW / - 7,4 kW / 24 kW 7,4 kW / - Consommation

WLTP 1, 4 l/100 km 2,0 à 2,2 l/100 km 1,6 à 1,8 l/100 km 1,9 à 2,1 l100 km Emissions de CO2 32 g/km 47 à 51 g/km 38 à 42 g/km 43 à 48 g/km

Le Land Rover Discovery Sport P300e face à la concurrence

Land Rover

Discovery Sport P300e Volvo XC60

Recharge T6 AWD DS7 Crossback

E-Tense 4x4 BMW X3

xDrive 30e Longueur 4,59 m 4,69 m 4,57 m 4,70 m Puissance totale 309 ch 340 ch 300 ch 292 ch Transmission 4x4 4x4 4x4 4x4 0 à 100 km/h 6,6 s 5,9 s 5,9 s 6,1 s Moteur

thermique 3 cylindres 1,5 turbo

200 ch 4 cylindres 2.0 turbo

253 ch 4 cylindres 1,6 turbo

200 ch 4 cylindres 2.0 turbo

184 ch Moteur(s)

électrique(s) 109 ch 87 ch 110 et 112 ch 113 ch Batterie 15 kWh 11,6 kWh 13,2 kWh 10,7 kWh Autonomie

électrique 62 km 54 km 58 km 51 à 55 km Recharge AC/DC 7,4 kW / 32 kW 7,4 kW / - 7,4 kW / - 7,4 kW / - Consommation

WLTP 1,6 l/100 km 2,3 à 2,9 l/100 km 1,3 l/100 km 2,1 à 2,4 l/100 km Emissions de CO2 36 g/km 54 à 66 g/km 30 g/km 49 à 54 g/km

Malgré l'incertitude provoquée par la pandémie mondiale dont nous souffrons actuellement qui a provoqué l'arrêt de la production de Land Rover, le Range Rover Evoque P300e PHEV et Discovery Sport P300e PHEV sont tous les deux disponibles à la commande dès maintenant et s’affichent respectivement à partir de 52 550€ et 50 450€. Les tarifs du premier, certes bien plus puissant, sont supérieurs à ceux de ses concurrents que sont les Volvo XC40 Recharge T5 (à partir de 50 400 €) et BMW X1 xDrive25e (à partir de 46 500 €), mais le second se défend bien mieux sur ce plan avec de bien plus onérieux ticket d'entrée pou ses rivaux que sont les Volvo XC60 Recharge T6 AWD (à partir de 65 980 €), DS7 Crossback E-Tense 4x4 (à partir de 55 400 €) et BMW X3 xDrive30e (à partir de 58 950 €).