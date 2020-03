Volvo : nouveaux tarifs pour le XC60, arrivée de la version Polestar

Il y a du nouveau pour la meilleure vente mondiale de Volvo. Le SUV XC60 reçoit en effet des mises à jour au sein de sa gamme pour le nouveau millésime. Précisons bien qu'il ne s'agit pas d'un restylage, mais simplement d'une légère restructuration de la gamme. Le T8 AWD hybride de 390 ch disparaît, ne laissant sa place qu'au T6 AWD "Recharge" de 340 ch, toujours en hybridation. Rappelons à ce sujet que Volvo a pour objectif d'électrifier tous les modèles du catalogue, que ce soit en hybridation légère, rechargeable, ou en électrique.

Le XC60 "Modèle 21" (c'est le nom donné par Volvo) voit ainsi ses petits moteurs évoluer. L'essence T4 adopte la microybridation 48V, devient B4 et développe désormais 197 ch. Le diesel D4 est quant à lui toujours à 190 ch, et ne sera plus vendu qu'en boîte automatique. Les versions diesels D3 en boîte manuelle et D4, aussi en boîte manuelle, disparaissent. Pour en finir avec les moteurs d'entrée de gamme, signalons la présence du bloc diesel B4 en deux roues motrices.

Dans le haut de gamme, le T8 AWD de 390 disparaît et laisse a place au Recharge T6 AWD de 340 ch, qui partage la même base. C'est aussi pour laisser plus de place à la toute nouvelle variante Polestar Engineered de 405 ch, avec un 2.0 hybride rechargeable et des batteries de 11,6 kWh.

Les tarifs augmentent sur tous les niveaux de finition : + 250 € en Momentum et Business (et +1100 € pour les versions B4), + 600 € en R-Design (et + 1450 € en R-Design B4 essence), + 600€ (+ 750€ pour B5 AWD Essence / + 1 600€ pour B4 Essence), + 1250€ (+ 1400€ pour B5 AWD Essence / + 2 250€ pour B4 Essence).

Les tarifs s'échelonnent désormais de 48 380 à 81 880 € pour la version Polestar Engineered.