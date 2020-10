Range Rover Evoque PHEV: top model - Salon de l'auto Caradisiac

En réponse à

Je le trouve plus beau que le Vélar. Question de proportions. Le porte-à-faux arrière du Vélar est exagéré, il lui casse la silhouette comme un sac à dos trop rempli. Sur l'Evoque, il est réduit au strict minimum, ça le "virilise" et c'est bien plus équilibré. C'est bien le SUV le plus beau du moment, sans l'ombre d'un doute.