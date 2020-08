Range Rover Evoque : nouveaux moteurs

Lancé il y a moins de deux ans, l'Evoque deuxième du nom fait évoluer son offre de motorisations. Le baby Range Rover reçoit un nouveau bloc quatre cylindres 2.0 diesel doté de la micro-hybridation 48V, avec alterno-démarreur.

Il remplace l'ancien 2.0 qui existait en 150 et 180 ch. Les puissances sont maintenant de 163 et 204 ch (mais ces modèles se nomment D165 et D200). Le plus petit est toujours proposé avec une boîte manuelle et deux roues motrices afin de baisser le prix de base du diesel.

Du côté de l'essence, l'Evoque descend en gamme. Il ose le petit trois cylindres 1.5 ! C'est le bloc qui est utilisé par la version hybride rechargeable. Seul, le thermique développe 160 ch et un couple maxi de 260 Nm. Il est couplé à une boîte automatique à 8 rapports. L'Evoque reste proposé avec un quatre cylindres 2.0 de 200, 249 et 300 ch.

Land Rover a par ailleurs mis à jour le multimédia avec le nouveau système d'info-divertissement Pivi, avec mises à jour à distance. Par ailleurs, la gamme de l'Evoque intègre une version luxueuse Autobiography (photo), dotée de jantes de 21 pouces et d'éléments extérieurs couleur cuivre. À bord, on a un volant chauffant réglable électriquement, des sièges avant chauffants et ventilés et une banquette arrière chauffante.

À noter que le nouveau diesel à micro-hybridation rejoint aussi la gamme du Discovery Sport.