EN BREF Berline compacte Hybride rechargeable 45 665 €

L’appellation GTE n’est pas une nouveauté puisqu’elle était présente sur différents modèles comme la Passat ou la précédente Golf. Dans le cas de cette dernière, celle-ci développait 204 ch et était alimentée par une batterie de 8,7 kWh, mais la nouvelle mouture va encore plus loin avec une puissance de 245 ch et un couple de 400 Nm. Pour obtenir de tels chiffres, Volkswagen a équipé sa compacte d’un système hybride composé du 1.4 TSI 150 ch, accouplé à un moteur électrique de 115 ch soit une puissance cumulée de 245 ch. Pour alimenter ce dispositif, la marque de Wolfsburg a installé une batterie plus forte qu’auparavant avec 13 kWh contre 8,7 kWh pour la précédente.

dailymotion Volkswagen Golf GTE : GTi verte - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

De quoi permettre à cette Golf de parcourir 60 km en 100 % électrique, selon la norme WLTP et de rouler jusqu'à 130 km/h. Mais ce n’est pas tout puisque les performances sont dignes d’une vraie sportive avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,7 s, mais il faudra toutefois composer avec un poids supérieur à la GTI de près de 170 kg soit 1 624 kg. Pour la recharge, grâce à son système intégré, la Golf récupère sa pleine charge en 3,5 heures depuis une wallbox, et en 6 heures sur une prise domestique.

Stylistiquement, cette version GTE ressemble comme deux gouttes d’eau à la GTi, la déclinaison la plus radicale de la Golf avec des lignes agressives se composant d’un kit carrosserie spécifique avec des boucliers avant et arrière plus agressifs pouvant être marqués notamment par cinq LED faisant office d’antibrouillards ainsi que des jantes 17 voire 18 pouces.

L’habitacle reçoit également son lot de spécificités avec des sièges Sport avec sellerie Scale Paper identiques à ceux de la GTi, des affichages dédiés sur le compteur numérique, ainsi que des décorations type « black metal chrome ». La planche de bord est bien évidemment reprise de la Golf 8 faisant la part belle à la technologie mais à l’ergonomie complètement repensée et malheureusement loin d’être naturelle.

Enfin, terminons par l’aspect financier, cette Golf GTE est vendue 45 665 €, ce qui fait d’elle la Golf la plus chère sur le marché devant même la GTi.

Tous nos essais sur la Volkswagen Golf GTE

Essai - Volkswagen Golf GTE : que vaut la nouvelle GTI verte ?

La Golf 8 s’électrifie et s’offre en trois versions hybrides. Nous prenons le volant de la plus puissante, la GTE, forte de 245 ch et capable selon VW de 64 km en mode tout électrique. Tient-elle ses promesses d’une sportivité peu émettrice de CO2 ?

Lire l'essai

PROSPECTIVE FIABILITE Cela fait maintenant 10 mois (à date d'écriture de publication de cet article) que la Golf GTE a fait son apparition. Trop court pour pouvoir définir définitivement son niveau de fiabilité. Bien trop court. Mais il est toujours possible de faire un peu de divination. En se basant toutefois sur des indicateurs bien concrets. Le premier d'entre eux étant le niveau de fiabilité global de la marque Volkswagen, qui est en ce moment... plutôt moyen. Mais cela vaut pour certains moteurs thermiques. Le 1.4 TSI qui sert de base à cette GTE est lui bien fiabilisé. Et la partie électrique ne pose pas de problème depuis la précédente Golf GTE. On signalera juste quelques bugs électroniques résiduels. Et cette GTE arrivée après les autres exemplaires est normalement exempte de soucis liés à la fonction "eCall", qui appelle les secours automatiquement en cas d'accident (il y a eu un rappel en juin 2020, avant qu'elle sorte).

