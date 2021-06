En bref SUV urbain à moteur hybride rechargeable A partir de 48 600 € 70 km d'autonomie électrique

Quand on s’appelle Mercedes, on ne saurait galvauder son image en proposant de trop ternes véhicules hybrides. C’est ainsi que la marque à l’étoile a doté son SUV urbain d’un énergique attelage thermico-électrique, qui mêle un bloc essence de 160 ch à un moteur électrique de 102 ch, dont la puissance cumulée atteint 218 ch. Cette version se reconnaît aux logos « EQ Power » sur les ailes et la double trappe à carburant.

La Mercedes GLA 250e au salon Caradisiac 2021

dailymotion Mercedes GLA 250e : mission émotions – Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

La valeur de couple maximale s’élève à 450 Nm, et le 0 à 100 km/h est avalé en 7,1s, valeurs longtemps réservées à des modèles aux prétentions sportives élevées.

Sauf que là, on a affaire à un modèle des plus faciles à vivre, capable de parcourir grâce à sa batterie de 15,6 kWh jusqu’à 70 km en mode électrique, distance qui couvre les besoins quotidiens de la majorité d’entre nous. La recharge complète (de 10 à 100%) sur prise secteur s’opère en 6h30, mais ce délai se voit réduit à 3h25 en recharge semi-rapide via un boîtier mural ou sur des bornes de recharge publiques.

Au quotidien, on apprécie l’agilité que confère à l’auto son gabarit réduit, à quoi s’ajoute une position de conduite légèrement surélevée optimisant la vision périphérique. En revanche, la greffe du système hybride réduit de 50 litres le volume de coffre, et il n’existe aucun compartiment où ranger les câbles électriques.

Sur route, le GLA fait preuve du dynamisme attendu malgré ses 1 775 kilos, soit 300 de plus que la GLA 200, avec des accélérations franches et des relances des plus vigoureuses. En revanche, le volume de réservoir passe à 35 litres (comme une Fiat 500), ce qui imposera de fréquents arrêts à la pompe si le pied droit se fait lourd. Le GLA hybride peut grimper à 140 km/h en électrique, et 220 en mode thermique.

Tous nos articles consacrés au Mercedes GLA 250e

Essai - Mercedes GLA 250e : que vaut le SUV compact hybride rechargeable de Mercedes ?

Mercedes est le constructeur qui possède la gamme hybride rechargeable la plus étendue du marché avec pas moins de 15 modèles. Ils vont de la compacte au gros SUV en passant par la routière. Essai de la dernière nouveauté en date : le GLA 250e. Lire l’article.

Mercedes GLA : sous la forme d'un vrai SUV - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Le nouveau Mercedes GLA change de silhouette. Finie la berline surélevée et place à un vrai SUV avec tous les attributs qui en découlent. Découvrez le nouveau venu en détails à l’occasion du premier Salon Caradisiac. Lire l’article.

Les matchs de 2020 - Nouveau Mercedes GLA vs Audi Q3

Évolution de formule pour le GLA. Il devient plus SUV mais aussi plus familial. On oublie donc le positionnement un peu bancal de compacte surélevée, il est maintenant en direct concurrence avec l'Audi Q3. Première confrontation virtuelle pour connaître les atouts de chacun, avant la rencontre sur route en 2020. Lire l’article.

QUE VAUT LE MERCEDES GLA 250e EN OCCASION ? Prix du Mercedes GLA 250e en neuf : de 48 600 € à 50 100 € Prix du Mercedes GLA 250e en occasion : de 45 500 € à 53 500 € Plus de 30 annonces de Mercedes GLA 250e d'occasion sur la Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le Mercedes GLA est encore assez "jeune". Nous avons peu de recul sur ce modèle pour le moment. A peine un an. Et encore moins sur sa version hybride rechargeable. Nous ne pouvons donc que donner des "premières tendances". Et elles sont encourageantes. Les premiers propriétaires ne se plaignent pas. On notera simplement un récent rappel des modèles fabriqués entre février 2020 et août 2020, pour résoudre un souci de mise à la masse de l'airbag passager, qui peut se déployer inopinément. Mais la version 250e n'est pas concernée a priori.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.