Les matchs de 2020 - Nouveau Mercedes GLA vs Audi Q3

Design : GLA tendance monospace

Si le GLA a perdu quelques millimètres en longueur, il a gagné plus de 10 centimètres en hauteur. Cela change donc son allure, qui passe de compacte surélevée à SUV… tendance monospace. On a en effet l'impression d'avoir un Classe B baroudeur. Avec la troisième vitre latérale et la lunette moins inclinée, la silhouette du GLA semble bien moins dynamique, surtout face à un Q3 qui a au contraire profité de sa refonte pour se muscler, avec par exemple des ailes gonflées.

Pendant que le Mercedes mise sur des rondeurs assez molles, notamment au niveau des phares et feux, l'Audi mise sur les angles, comme en témoigne sa calandre octogonale. On apprécie la découpe du capot mieux cachée. Petit bémol toutefois pour le Q3 : un effet roulette avec les plus petites jantes de 17 pouces.

Notre choix : Q3, plus musclé.

Présentation intérieure : courbes ou angles

Pour reprendre une expression souvent utilisée, on a deux salles, deux ambiances. Comme à l'extérieur, le GLA mise sur les rondeurs, le Q3 sur les angles. Surtout, le Mercedes a une ambiance plus épurée en regroupant ses écrans sans les recouvrir d'une casquette. Les modèles les plus chics ont ainsi deux écrans 10,25 pouces en enfilade.

Sur l'Audi, l'instrumentation numérique est toujours sous casquette et l'écran du multimédia au centre de la console centrale, plus bas donc mais orienté vers le conducteur. Curieusement, son entourage noir est bien plus grand… ce qui ne fait que donner l'impression que l'écran est petit ! Mais il fait bien jusqu'à 10,1 pouces. Le Q3 conserve aussi une platine complète pour la climatisation. Chacun a ses petits détails qu'on aime : les aérateurs turbine sur le GLA, les décors en Alcantara (avec possibilité d'une couleur orange) sur le Q3.

Notre choix : GLA, pour l'originalité.

Habitabilité/Coffre : un peu de modularité

Le premier GLA était réputé pour son mauvais sens de l'accueil. Mercedes a entendu les critiques et a rendu son plus petit SUV plus familial. Il a d'ailleurs repris à son compte un équipement déjà vu sur le Q3 : la banquette coulissante. De quoi favoriser espace aux jambes ou volume du coffre. Mais sur ce point, l'Audi garde l'avantage, avec 530 litres contre 435 pour le GLA.

Du côté des dimensions dans l'habitacle, le Q3 annonce pour la garde au toit 1 054 mm à l'avant et 976 mm à l'arrière. Dans le GLA, c'est 1 037 et 969 mm. En largeur aux coudes, le Q3 propose 1 508 et 1 468 mm, tandis que le GLA est à 1456 et 1455 mm.

Notre choix : Q3, sans discussion.

Choix des moteurs : le GLA n'a pas tout dit

Un chapitre qui n'est pas facile car, très curieusement, Mercedes n'a détaillé que deux versions essences du GLA, la 200 de 163 ch et la sportive 35 AMG de 306 ch ! Mais la gamme sera bien sûr rapidement étendue, avec une offre similaire à celles des autres compactes de la marque. Il y aura ainsi des diesels de 150 et 190 ch, peut-être même 116 ch en entrée de gamme. En essence, on retrouvera des blocs de 136 et 224 ch. Une plus sportive 45 AMG proposant jusqu'à 421 ch arrivera en 2020. Côté écolo, le GLA devrait reprendre l'hybride rechargeable de la Classe A et il aura son équivalent 100 % électrique EQA.

Du côté d'Audi, l'offre comprend déjà trois moteurs essences "classiques" de 150, 190 et 230 ch. Côté diesel, on a des TDI de 150 et 190 ch. Bien sûr, plusieurs variantes existent en quattro. L'offre sportive compte un RS Q3 doté d'un cinq cylindres de 400 ch. En revanche, côté modèle écolo rien n'est encore prévu.

Notre choix : GLA, qui aura à terme une offre plus variée.

Technologies : les gadgets font la différence

La panoplie des aides à la conduite peut être vaste. Attention toutefois aux pingreries. Si le Q3 a en série dès la base l'alerte de franchissement de ligne blanche et le freinage automatique d'urgence, il faut toujours en passer par les options pour la reconnaissance des panneaux et les feux de route automatiques ! Il en est de même pour l'aide aux créneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, les caméras 360°, les phares Matrix, même sur le plus haut de gamme.

Le GLA propose une liste d'équipements similaire. La gamme n'est pas encore connue mais forcément, il faudra aussi souvent en passer par les options. Le Mercedes a l'avantage d'un système multimédia plus élaboré, avec des commandes vocales évoluées et un guidage en réalité augmenté. Il reçoit aussi un avertisseur d'angle mort qui sonne lorsqu'on ouvre sa porte et qu'un véhicule arrive. Petit plus gadget : le véhicule profite d'une fonction qui le met en condition pour le lavage en station. Les sièges à réglages électriques profitent aussi d'une fonction Energizing qui limite la fatigue sur longs trajets.

Notre choix : GLA, un peu plus innovant.

Nouveau Mercedes GLA vs Audi Q3 : le premier verdict Caradisiac

Thème Avantage Design Q3 Présentation intérieure GLA Habitabilité/Coffre Q3 Choix des moteurs GLA Technologies GLA LE VERDICT CARADISIAC GLA : 3 - Q3 : 2

Le gagnant : Mercedes GLA

Le match est très serré. Le GLA l'emporte mais de peu, en prenant en compte notamment son offre de moteurs finale qui devrait être plus vaste. Il est aussi un peu mieux doté mais n'a pas repris l'avantage en matière d'espace.