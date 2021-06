Au salon Caradisiac 2021 consacré aux modèles électrifiés, on a pu découvert deux nouveautés d’importance chez Nissan, qui a prévu d’électrifier 50% de sa gamme à l’horizon 2023, pour atteindre les 100% en 2030.

dailymotion Interview de Koen Maes (Nissan West Europe): "l'Alliance est une force pour développer de nouvelles technologies"

La première de ces nouveautés est le Qashqai, un SUV compact de toute première importance pour ce constructeur en quête de renouveau. Les deux précédentes versions s’étant écoulées à quelques 3 millions d’exemplaires en Europe, on imagine les espoirs placés par la marque en ce modèle qui tourne le dos au diesel et propose entre autres une très intéressante motorisation hybride e-Power.

Sa particularité : le bloc thermique n'entraîne pas les roues, mais fait office de génératrice de courant pour alimenter le moteur électrique. Objectif du Qashqai 2021 : reprendre les commandes du marché des crossovers, où la concurrence ne manque pourtant pas de talent

Autre dossier, le lancement à l’automne de l’Ariya, un crossover familial à motorisation électrique qui boxera dans la même catégorie que les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV et autres Ford Mach-E. Pour convaincre, l’Ariya mise sur un design moderne, un intérieur à la présentation extrêmement soignée, et des batteries lui assurant jusqu’à 500 km d’autonomie. Précisions que l’Ariya a le privilège d’inaugurer la plate-forme CMF-EV de l’Alliance (et tourne le dos au standard ChadeMo pour adopter le Combo CCS plus répandu sur les routes européennes)

Un véhicule très attendu, dix ans après le lancement de la Leaf, qui figure toujours parmi les meilleures ventes mondiales de voitures électriques.

Nous avons évoqué tous ces sujets avec Koen Mass, patron de Nissan West Europe, avec qui nous avons aussi évoqué le lancement du nouveau Coupé Z et son avenir en Europe.