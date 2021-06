Les 12 citadines électriques du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Bien aidées par les incitations fiscales et le bonus écologique, les ventes de voitures électriques ont explosé en 2020. L’année dernière, vous avez été plus de 100 000 à craquer pour une voiture électrique. La part de marché dépasse aujourd’hui les 5 % sur le segment des voitures particulières. Un record historique qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin puisque toutes les marques s’y mettent. Nous avons réuni quasiment tout le marché sous le chapiteau du cirque Micheletty où se déroule la deuxième édition du salon Caradisiac.

Toutes les citadines électriques au salon de l'auto Caradisiac 2021

Sans surprise, ce sont les citadines plus accessibles qui se vendent le plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, la Renault Zoé faisait cavalier seul en France mais aussi en Europe. Lancée en 2013, la Zoé, tire profit d'une avance qui lui a donné une notoriété et un statut de référence. Sa refonte efficace en 2019 lui a permis de corriger ses défauts et d'être toujours dans le coup sur le plan technique. Elle affiche ainsi une meilleure autonomie (395 km WLTP) que ses concurrentes pourtant lancées bien plus tard.

Aujourd’hui c'est un raz de marée de nouveautés qui a eu lieu sur le marché des citadines. Près d’une dizaine de modèles ont rejoint la française, à commencer par la très chic Peugeot e-208 qui s’est installée rapidement sur la seconde marche du podium grâce à son design et son autonomie correcte de 340 km (WLTP). Elle est accompagnée de l’Opel Corsa-e, sa cousine du groupe Stellantis, avec qui elle partage de nombreux éléments techniques, dont la batterie et le moteur. L’entrée la plus remarquée en ce début d’année, est celle de la Dacia Spring. Le petit SUV conçu par Renault est fabriqué en Chine. Il mesure un peu plus de 3, 70 m et offre une autonomie de 230 km (WLTP). Il est surtout vendu à partir de 12 400 € (bonus déduit). C’est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché aux côtés de la Renault Twingo ZE dont le prix de départ (bonus déduit) atteint 15 585 €.

Toujours au rayon des nouveautés, Fiat signe sa première voiture électrique avec la 500 e qui promet 320 km et se décline en cabrio mais aussi en 4 portes. Les ventes de l’italienne démarrent d’ailleurs plutôt bien. La Honda e et la Mini électrique sont les représentantes du segment premium. Les deux citadines chics peuvent compter sur leur style soigné et des tarifs en conséquence qui flirte avec les 35 000 €. Smart est aussi présent avec ses deux modèles, les Forfour et Fortwo (135 km d’autonomie), qui adoptent la nouvelle appellation électrique du groupe Mercedes, à savoir « EQ ».

Toutes viennent chatouiller la référence des citadines électriques premium, la BMW i3 arrivé sur notre marché en 2014. N’oublions pas enfin le groupe Volkswagen qui dispose toujours dans sa gamme de deux modèles accessibles, les Seat Mii et Volkswagen e-Up !, qui bénéficient d’un nouveau pack de batteries plus important. Leur autonomie est désormais portée à 260 km (WLTP).

A l’occasion de notre salon Caradisiac dédié aux énergies nouvelles, nous avons réuni les 12 citadines électriques les plus vendues en France sous le chapiteau du cirque Micheletty. Découvrez en détail les modèles présents.

Les 12 citadines électriques du salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "La Zoé pour son expérience"



Avec près de 10 ans d'expérience, la française est l'une des voitures électriques les plus abouties du marché. Renault a corrigé ses plus gros défauts et désormais son habitacle ressemble à quelque chose. Enfin, elle propose la plus grosse autonomie de sa catégorie sans faire flamber la facture.

Manuel Cailliot : "La Honda e, pour sa bouille et ses technos"

Le choix n'est pas simple dans cette catégorie. Et pour moi, si je devais repartir au volant de l'une d'entre elles, je choisirais la Honda E. Déjà, j'adore son look, mélange de rétro et de moderne. Et tout autant son habitacle, lui clairement moderne, avec son enfilade d'écrans, dont ceux pour afficher l'image des rétroviseurs. Pas sûr de m'y faire mais l'idée est géniale. En plus, les performances avec le gros moteur et la plus grosse batterie sont canon. Reste le coffre, un peu petit il est vrai. Mais on est là dans un choix subjectif...

Pierre Desjardins : "La Volkswagen e-Up!, s'il en reste encore"

Le futur de la petite triplette électrique du groupe Volkswagen est toujours aussi flou, avec des communiqués d'arrêt ou de reprise de commercialisation et de production qui se succèdent et se contredisent, ce qui laisse pour l'instant un peu de sursis à la e-Up!, ma préférée de la catégorie : prix agressifs, petite batterie mais grande efficience grâce à ses multiples systèmes de récupération d'énergie, c'est de plus une voiture très amusante à conduire par sa vivacité et son centre de gravité bas.

Pierre-Olivier Marie : "La Honda e, sans hésiter."



Certes, elle est horriblement chère et son rayon d'action apparaît absolument ridicule. Mais pour mes besoins quotidiens, qui n'excèdent que très rarement les 90 km, ce n'est pas un réel problème. Je craque pour sa ligne, pour le soin apporté au traitement de son habitacle et pour les équipements insolites, à l'image de l'écran multimédia qui se transforme en aquarium. Honda a su doter sa citadine électrique du supplément d'âme qui fait défaut à toutes ses concurrentes directes.



Olivier Pagès : "Peugeot e-208, Renault Zoé ou Dacia Spring"

Difficile de choisir entre tous ces modèles. J'avoue des préférences pour la Zoé pour sa bouille craquante et son habitacle chaleureux. La e-208 ne me laisse pas indifférent non plus puisqu'elle reprend le style agressif et les qualités dynamiques des versions thermiques. Enfin, la Spring n'est pas la plus séduisante, mais elle représente tout de même une sacrée bonne affaire. Du Dacia dans le texte.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.