Avec Dacia, les termes du contrat sont simples et clairs : offrir le meilleur produit possible à un prix défiant toute concurrence. Des missions parfaitement accomplies avec les Sandero, voiture la plus vendue en France aux particuliers, et Duster, un SUV bien pensé et abonné au top 15 des ventes en France.

La Dacia Spring au salon Caradisiac 2021

dailymotion Dacia Spring : le succès annoncé - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Sans surprise, Dacia applique la même formule à la Spring, sa citadine électrique tout juste commercialisée. Affichée à partir de 12 403 € bonus déduit, c’est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché. Sa première rivale, la Renault Twingo, est affichée 3 200 € plus cher.

Les 3,73 m de la Spring représentent un atout en ville, de même que son diamètre de braquage inférieur à 10 mètres. Son coffre dispose d’un volume de 290 litres, valeur tout à fait honorable pour un véhicule de si petit gabarit, et qui peut être doublée quand on bascule la banquette arrière. Précisons au passage que pour les pros, Dacia proposera une version Cargo offrant 800 litres de volume de chargement, avec une charge utile de 325 kilos.

Certes, son moteur de 44 ch (couple de 125 Nm), son autonomie de 225 km (cycle WLTP, le plus réaliste) et ses 125 km/h maxi limitent les ambitions de l’auto aux zones périurbaines et rurales.

Les petites batteries utilisées sur la Spring présentent en revanche l’avantage de se recharger rapidement, puisque moins de 14 heures suffisent sur une prise domestique classique, ou 4h30 via une wallbox. Mais la voiture peut aussi récupérer 80% de charge en 50 minutes grâce au chargeur courant continu 30 kW.

Ainsi parée, la Spring a de quoi répondre aux attentes d’une écrasante majorité d’entre nous, à la recherchez d’un véhicule simple et particulièrement économique, puisqu’à un tarif de base très bas s’ajoute un plan d’entretien réduit à sa plus simple expression. On n’a pas fini de croiser la Spring sur les routes de France et d’ailleurs.

Présentation vidéo - Dacia Spring, la voiture électrique low cost





Après le showcar, la voiture de série. Voici la version définitive de la Spring, la première voiture électrique de Dacia qui fait dans la simplicité. Les batteries sont petites et rechargeables sur des puissances relativement faibles, mais l'esprit est de contenir le prix final. Dacia espère ainsi refaire le coup de la Logan en 2004. Lire l’article.

Essai - Dacia Spring (2021) : que vaut l'électrique la moins chère du marché ?

16 990 €, voilà donc le prix de la Dacia Spring d'entrée de gamme, soit 12 403 € précisément une fois le bonus déduit. Cela en fait, et de loin, la voiture électrique la moins chère du marché, mais en a-t-on tout de même pour son argent ? C'est une des réponses auxquelles nous devons répondre avec ce premier essai. Lire l'article.

Dacia Spring électrique : la gamme, les prix

Promesse tenue : cette petite Dacia est la voiture électrique la moins chère du marché ! Avec le bonus, elle commence pour les particuliers à 12 403 €. Lire l'article.

PROSPECTIVE FIABILITE Vous le verrez souvent écrit dans cet encadré, pour de nombreux véhicules que nous passons sur le grill durant ce deuxième salon Caradisiac : "ce véhicule est trop récent pour parler de fiabilité". Et c'est vrai, c'est pourquoi nous ne parlons que de prospective. Mais cela ne veut pas dire que cela se base sur du vent. En effet, chaque marque a un niveau de fiabilité à un moment donné qui peut donner une indication, et les technologies utilisées pour tel ou tel modèle peuvent aussi orienter notre avis. Et en l'occurrence, la fiabilité de la marque Dacia est plutôt bonne. Elle fut excellente dans le passé, mais cela a un peu baissé avec l'adoption de plateforme et de motorisations plus modernes, et plus fragiles. Mais elle reste dans le haut du panier. La Spring, en tant que modèle électrique, va aussi bénéficier de la fiabilité intrinsèque de ce type de motorisation. Moins de pièces en mouvement, moins d'organes sujets à défaillances, c'est tout bénéfice. Et la garantie 8 ans ou 120 000 km sur la batterie est rassurante. Globalement, même à bas prix comme ici, la fiabilité de la Spring devrait être franchement correcte.

