Dacia dévoile la Spring, la voiture électrique accessible

Dacia espère bien refaire le coup de sa Logan, lancée en 2004. A l'époque, il fallait y croire : une voiture basique, accessible, dépouillée et basée sur une plateforme déjà éprouvée du groupe Renault. Le succès est rapidement au rendez-vous et Groupe Renault surfe sur la réussite en lançant le Duster et la Sandero. En 2020, Dacia compte marquer à nouveau son temps en lançant la première vraie voiture électrique accessible au plus grand nombre, sans nécessairement avoir besoin d'un bonus XXL pour ramener le prix dans des sphères acceptables.

Ainsi est née la Spring. Une voiture courte, de 3,73 mètres de long (une trentaine de cm de moins qu'une Clio 5), et de seulement 1,62 mètre de large, très habile en milieu urbain (diamètre de braquage de moins de 10 mètres). Le prix contenu n'empêche pas quelques attributs stylistiques particuliers, comme la calandre proche de la dernière Sandero, des feux full LED et un design plutôt travaillé. Dacia a cependant souhaité économiser de l'argent en imposant les enjoliveurs (au design spécifique, pour se rapprocher le plus d'une jante en aluminium).

A l'intérieur, en revanche, c'est un peu plus la déception avec un mobilier repris de l'ancienne Sandero. L'instrumentation est évidemment adaptée à la motorisation électrique avec un affichage spécifique, mais basique. En option, les clients auront droit à Android Auto et Apple Carplay sur un écran tactile 7 pouces.

Petite batterie, mais charge rapide et simple

Pour garder un prix contenu, Dacia a dû faire appel à des batteries légères. Le pack revendique 26,8 kWh, et le moteur 33 kW, soit 44 ch, et 125 Nm. C'est peu, mais l'avantage de ces batteries est que la recharge sera aisée : moins de 14h sur une prise domestique classique pour la charge complète, et moins d'une heure pour obtenir 80 % de charge sur une prise en courant continu de 30 kW. En clair, avec la Wallbox dédiée, il sera très facile de faire son plein à la maison. Quelle autonomie attendre de la Spring ? Dacia parle de 225 km sur cycle WLTP, et même 295 km sur WLTP "City".

Concernant les tarifs, Dacia ne les divulgue pas encore, puisque l'auto arrivera sur le marché au printemps 2021, mais la marque roumaine promet déjà le coût total de possession le plus bas du marché actuel. Plus bas, encore, que celui d'une Sandero neuve à moteur thermique. En tout cas, Dacia devrait frapper fort avec cette Spring qui n'aura absolument aucune concurrence en Europe : la triplette de chez Volkswagen Group est plus chère et moins habitable.

Et ce n'est pas tout : il est déjà prévu une variante "Cargo" avec un coffre à plancher plat de 800 litres et une charge utile de 325 kg, uniquement en teinte blanche et avec des équipements réduits (climatisation manuelle, Bluetooth, mais pas de connectivité avancée). La Spring sera enfin adaptée au marché de l'autopartage à Paris et Madrid avec un service spécial du Groupe Renault.