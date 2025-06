Nous avons testé le Pack Sleep sur le Dacia Bigster en montagne

On ne change pas un lit dépliable qui gagne. Alors, après le Jogger et le Duster, le Pack Sleep fait son apparition sur le nouveau Bigster. Pas question, après en avoir écoulé plus de 4 500 exemplaires sur les deux premiers modèles, de laisser filer le filon et de priver les acheteurs du nouveau SUV compact de nuits à bord de leur engin.

Alors, François Aupierre, responsable des accessoires chez Dacia, s’est remis à l’ouvrage pour concevoir, avec la complicité de Qstomize, une filiale de Renault, une nouvelle installation qui prend ses aises par rapport à celle du Duster. Car le grand frère de ce dernier, le nouveau Bigster, affiche 23 cm de plus, de quoi prendre ses aises en s’allongeant dans le lit de 130 cm (au niveau des portes arrière et de 100 cm au niveau du coffre. Suffisant pour une nuit en solo, mais un peu juste à deux. Sauf à être très amoureux.

La vanlife pas chère, ou moins chère

Mais pourquoi diable cet accessoire connaît-il un tel succès ? Car à 1 590 euros à la commande de l’auto, et 1 990 euros lorsque l’on se décide par la suite (un tarif équivalent au pack installé sur le Duster ou le Jogger), il est moins cher que n’importe quelle tente de toit (entre 2 000 et 5 000 euros) et, bien évidemment, n’importe quel van aménagé, rarement en deçà de 50 000 euros, sauf exception. Du coup, par ces temps d’engouement pour la vanlife, le Pack Sleep reste financièrement le lit nomade le plus intéressant.



Mais est-il néanmoins utilisable sans trop sacrifier son petit confort ? Pour le savoir, direction le refuge de Mayères dans les Alpes en Bigster TCE 130 4x4 micro-hybride. Au-dessus de Sallanches, à 1 600 m, l’endroit, adossé à la chaîne des Aravis, offre une vue imprenable sur le Mont Blanc. Un coin où, même au mois de juin, on ne risque pas de souffrir de la canicule, loin de là, puisque les nuits alpines ne dépassent pas les 10 degrés à cette altitude.

Comme on fait son lit on se couche, et en l’occurrence, on ouvre la boîte qui occupe tout le coffre de l'auto. Une boîte qui oblige le propriétaire à oublier partiellement l’une des qualités du Bigster : son coffre de 550 l. Avec le Pack Sleep, il ne reste plus que 220 l qui viennent se nicher sous le contreplaqué qui forment le lit.

Une fois la banquette arrière installée, il suffit de déplier une armature ou vient s’appuyer un sommier et un matelas qui vont former le couchage. La manœuvre est plutôt simple et en l’espace de 10 minutes pour un campeur maladroit, l’affaire est pliée, ou plutôt dépliée.

Une manœuvre d’autant plus rapide que, contrairement au Duster, pas besoin d’avancer au maximum les sièges avant. Avec le Bigster il est tout à fait possible de conduire avec le pack déplié, et de faire une rapide sieste sur l’autoroute des vacances.

Sauf que, lorsque l’on part en vacances, on emporte généralement des bagages. Or avec le Pack Sleep, dont les 50 kg occupent tout le coffre ou presque, c’est mission impossible. Seule solution : le coffre de toit. Heureusement, la partie qui sert à fermer le pack peut se transformer en une petite table autour de laquelle deux personnes trouveront place, à condition d’avoir prévu des pliants suffisamment petits pour tenir dans le coffre riquiqui.

Un lit de 50 kg non amovible

Mais déjà le soleil se couche sur le Mont Blanc, et il est temps d’en faire autant en se hissant dans le Pack Sleep. La manœuvre n’est pas très aisée et exige un minimum de souplesse et quelques contorsions, car la garde au toit n’est pas du niveau d’un salon cathédrale lorsque le lit est déplié.

Une fois allongé, tout va bien. Le lit est suffisamment grand et, s’il convient d’utiliser un bon sac de couchage pour les nuits alpines, il convient également d’opter pour un autre accessoire Dacia : de petits occultants qui se fixent sur les vitres et évitent au dormeur automobile un réveil avant 6h, au lever du soleil.

Au final, si l’on dort bien dans ce Bigster aménagé, le Pack Sleep a néanmoins un inconvénient majeur : celui de ne pas être amovible. Parce qu’il pèse tout de même 50 kg, et parce qu’il est solidement fixé au châssis. Une question de sécurité, bien sûr, mais une galère lorsque l’on décide de partir à trois ou quatre, sans intention de dormir à bord, mais en emportant quelques bagages.