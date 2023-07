Essai vidéo - Dacia Jogger Pack Sleep : la Vanlife enfin accessible

Liberté, voici le mot qui caractérise le mieux l’esprit VanLife. Même si certaines communes ont mis en place des réglementations pour contrôler le stationnement des vans notamment dans les lieux touristiques, ces véhicules attirent de plus en plus de clients. Le plus gros bémol concerne toutefois leurs prix, qui sont, pour rappel, des adaptations d’utilitaires. Ainsi, le moins cher du marché est le Volkswagen Caddy California avec des prix qui débutent à partir de 39 000 €. Si vous voulez un gabarit plus grand, le moins onéreux est le Ford Transit Custom Nugget vendu 54 500 €. Loin d’être à la portée de toutes les bourses.

Conscient de ce phénomène et ne voulant plus être considérée seulement comme un constructeur low cost mais aussi comme une marque synonyme d’évasion et de loisirs, Dacia a développé un pack afin de transformer le Jogger en petit camping-car. Dénommé « Pack Sleep » et non pas « Pack Slip », il se compose d’un caisson amovible en bois contenant un lit pliable, une tablette et un espace de rangement.

L’installation est relativement simple. Comptez une petite dizaine de minutes. Il faut d’abord avancer les sièges avant puis rabattre la banquette arrière afin de déplier la structure du lit. Celui-ci mesure 1,90 m de long mais seulement 1,30 m de large. Deux personnes adultes peuvent donc prendre place à condition de faire quelques concessions au niveau de l’espace. Pour y accéder, il suffit de passer par les portes arrière et le coffre, mais attention à la garde au toit réduite.

Ce pack comprend aussi une tablette pour poser des chaussures par exemple mais celle-ci ne supporte pas plus de 15 kg. Un espace de rangement de 220 litres remplace le coffre dont la capacité est totalement occupée par le caisson. Il faudra également faire le deuil des places arrière.

Et si vous souhaitez encore renforcer les capacités de camping de votre Jogger, Dacia commercialise en option une tente adaptée au prix de 399 € et même des stores occultant pour les vitres (199 €). Ainsi, pourvu, vous êtes prêt pour les vacances.

Ce Pack Sleep est disponible pour l’instant uniquement sur le Jogger, quelles que soient la finition et la configuration (5 ou 7 places). Il est commercialisé au prix de 1 490 € si vous le prenez lors de l’achat du véhicule ou alors 1 790 € en seconde monte.

Une nouvelle fois, Dacia frappe juste avec ce Pack Sleep en dotant son Jogger d'une fonctionnalité inédite, qui risque bien de séduire les clients de la marque d’origine roumaine amoureux d’espace et d’aventures. Il ne serait pas étonnant que d’autres modèles disposent de telles déclinaisons dans les années à venir.