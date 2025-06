Un van aménagé à moins de 50 000 euros, ça existe

Même si la conjoncture n’est pas franchement reluisante, les vans et autres fourgons aménagés restent chers, d’où le recours à l’occasion, dont le marché a augmenté de 18 % l’an passé. Si les prix constatés dépassent généralement les 60 000 euros, il existe quelques modèles, non dénués d’intérêt, plus abordables, et mêmes pour certains, qui sont en deçà de la barre des 50 000 euros.

C’est le cas du Challenger V114L First Line et Chausson V594L Break Edition. Et si ces deux engins sont exactement au même tarif (49 990 euros) c’est tout simplement parce qu’ils sont identiques et sortis du même moule, puisque les deux marques appartiennent au groupe Trigano.

Des lits spacieux pas trop onéreux

Au menu : l’excellente base Fiat Ducato, ici en version 120 ch. Et non seulement il se place sous la barre toute symbolique des 50 000 euros mais il n’a pas à rougir de son équipement puisque, outre un lit fixe et transversal de 149 x 186 réellement conçu pour deux, il emporte 70 l d’eau et dispose d’une douche et d’un WC. Mais aussi d’un chauffage au gaz et d’un marche pied électrique.

Que demander de plus ? Un tarif encore moins élevé par exemple. C’est le cas du van Auto Loisirs WE à 47 895 euros. Moins spacieux que le duo Chausson-Challenger, il est aussi plus maniable puisque bâti sur la base du Renault Trafic 2.0 l de 130 ch, toujours diesel évidemment. À bord, le lit est lui aussi spacieux puisqu’il mesure 150x187 cm. Seul souci : une réserve d’eau riquiqui de 10 l seulement. Pour prendre sa douche, inexistante sur ce van, il faudra aller frapper à la porte du voisin. À noter que le petit toit relevable champignon, s’il permet de se tenir debout, n’accueille pas de seconde couchette.

Mais ces deux modèles peu chers, ou plutôt moins chers que les autres, affichent des prix non remisés. Or, la période étant à l’érosion légère des ventes, certaines marques pratiquent, comme dans l’automobile, des remises ponctuelles. C’est le cas de Giotti Line du groupe Rapido qui accorde ces temps-ci, une baisse de 5 000 euros sur son Giotti van 54 T. Conçu sur une base de Peugeot Boxer avec un bloc diesel de 120 ch, il offre l’essentiel, et même une douche et un w.-c. Cerise sur le gâteau, outre le chauffage, il dispose d’une réserve d’eau de 100 l.

Mieux vaut négocier en automne

Évidemment, les prix de ces trois modèles sont des tarifs d’affichage, et rien n’empêche de négocier un minimum avec le concessionnaire pour avoir un petit rabais, ou se faire offrir quelques options, nombreuses sur tous les fourgons du marché. Reste que le printemps n’est pas forcément le meilleur moment pour obtenir une ristourne. Car c’est la période ou les show-rooms sont remplis de clients qui sont à la recherche du van ou ils comptent bien passer leurs vacances. Les vendeurs sont évidemment moins sollicités au mois de novembre, et donc plus enclins à consentir des remises.