En bref Break hybride rechargeable

À partir de 36 490 €

Autonomie WLTP : 50 km

En matière d'électrification, Kia est un bon élève. De l'hybride simple au 100 % électrique, il est capable de répondre à toutes les attentes. La marque commercialise depuis fin 2020 une variante hybride rechargeable de son break compact, la Ceed SW. Le modèle exposé à l’occasion du premier salon Caradisiac dédié aux véhicules électriques et hybrides est visuellement similaire à la version thermique classique.

dailymotion Kia Ceed SW PHEV : l'hybride abordable - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Esthétiquement, seules la grille de calandre fermée pour améliorer l'aérodynamique et la trappe pour la prise de recharge placée devant la portière conducteur traduisent son pédigrée. Mécaniquement, la Ceed SW hybride associe un bloc essence atmosphérique 1,6 l développant 105 ch à un moteur électrique synchrone de 60,5 ch, pour une puissance totale combinée de 141 ch. Elle complète sa fiche technique avec des batteries lithium-ion polymère d’une capacité de 8,9 kWh se rechargeant en 4 h 25 sur secteur, avec le système d’origine acceptant 2,3 kWh, voire 3 h 00 si l’on a opté pour une prise renforcée. En revanche, on ne peut utiliser les bornes rapides. Quant à la transmission, elle s’effectue sur les seules roues avant via une boîte à double embrayage comptant 6 rapports.

La Ceed SW se targue d’une autonomie électrique mixte de 50 km en norme WLTP ce qui lui permet de décrocher un bonus. En roulant de façon strictement légale mais sans jouer à l’éco-conduite, nous avons parcouru 52,3 km sur un parcours composé de beaucoup de traversées d’agglomération ainsi que de voies à 80 km/h et 110 km/h, par une température extérieure de 18 °C. En mode hybride, et dans les mêmes conditions nous avons relevé une consommation moyenne de 3,8 l/100 km, une valeur très attractive.

La batterie est logée à côté du réservoir d'essence, dont la capacité est réduite à 37 litres. Gros bémol : les volumes de coffre ont fondu. Il faut se contenter de 437 litres au minimum et 1 506 litres au maximum, ce qui est peu sur un break ! La modularité est en revanche préservée avec une banquette 40/20/40.

La Ceed SW hybride est proposée en deux niveaux de finition. L’entrée de gamme vendue 36 490 € (hors bonus) suffit amplement avec de série le démarrage sans clé, le GPS, le régulateur de vitesse, la clim automatique bizone, les projecteurs à LED ou encore à la caméra de recul.

